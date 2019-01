Moisés Simancas, geógrafo: “El Mojón marcará el modelo turístico de calidad para 20 años”

Los expertos lo tienen claro. El casi millón de metros cuadrados de El Mojón, los cotizados terrenos situados a la entrada de Los Cristianos (Arona), cuyo plan parcial fue desbloqueado en abril del año pasado después de más de dos decenios paralizado, marcará el modelo turístico de calidad a corto, medio y largo plazo en el sur de la Isla.

Moisés Simancas, profesor titular de Geografía de la Universidad de La Laguna y subdirector de la Cátedra de Turismo de la ULL-CajaCanarias-Ashotel, no duda en asegurar que la categoría de las nuevas infraestructuras, empezando por la planta hotelera, creará un “efecto Guggenheim” en la zona, es decir, supondrá un potente revulsivo para el entorno, tal como ocurrió con el museo bilbaíno diseñado por Frank Gehry.

“En Canarias ya no hay prácticamente suelo urbanizable con destino turístico, lo que convierte a estos terrenos en un endemismo, es como un oasis en el desierto”, manifestó ayer a este periódico Simancas. A su juicio, la combinación de inversiones privadas de alto standing junto con la apuesta municipal de crear espacios públicos, fomentará un modelo cualitativo de éxito y, sobre todo, garantizará hasta el 2040 la competitividad de Arona, un municipio que actualmente cuenta con un solo hotel de cinco estrellas y que “se convertirá en un referente internacional entre los destinos de calidad”.

“El Mojón es una gran oportunidad, ahí no se puede hacer cualquier cosa, ya que permitirá renovar el destino en una de las pocas piezas de suelo turístico que quedan en Tenerife, será un salto de calidad similar al que protagonizó Adeje en los años 90 y que tuvo en el hotel Bahía del Duque su punta de lanza”, señaló el experto, que subrayó el “cambio de mentalidad de inversores y administraciones públicas respecto a lo que ocurrió con el boom de la principal industria de las Islas. “Los empresarios saben dónde se meten, su mentalidad ya no es la del modelo desarrollista de los años 60 y el Ayuntamiento de Arona tiene las ideas muy claras”. Asimismo, Simancas destacó la generación de puestos de trabajo en la zona y advirtió sobre los nuevos hábitos de los consumidores. “Ya no es tan importante estar en el destino sino qué hacer en el destino, por eso es clave la oferta complementaria (campos de golf, parques temáticos, etc.) para fomentar el turismo de experiencias”.

interés inversor

Tal como adelantó ayer DIARIO DE AVISOS, hasta seis grupos hoteleros dirigen sus inversiones a los terrenos aroneros próximos a la autopista del Sur. Dos de ellos, Inversiones Marylanza y Spring Hoteles ya cuentan con proyectos en marcha, un tercero, Adrián Hoteles, ya ha adquirido una parcela, mientras que otras tres compañías más se muestran interesadas en comprar en la zona para edificar complejos turísticos de alto standing. Además, la multinacional alemana de supermercados Lidl también ha adquirido suelo.

Paralelamente, las palas trabajan desde hace casi un año en do parques que suman más de 53.000 metros cuadrados situados en la parte central de la urbanización y en los que el visitante podrá disponer de zonas de sombra, juegos para niños, áreas con mobiliario para la práctica de gimnasia, espacio para deportes al aire libre y hasta un pequeño recinto para la celebración de eventos y espectáculos.