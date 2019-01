Nino Morales: “¿Cómo han podido dar la espalda al deporte que les hizo famosos y que, a muchos, les dio un bienestar?”

Dicen de Nino Morales (Fasnia 1935), que tenía la mejor cogida de muslo de la historia de la lucha canaria. Este excelente bregador fasniero fue además entrenador, árbitro y directivo, además de gran maestro y transmisor de los valores de la lucha canaria. Pese a no tener una gran altura ni corpulencia, a Isabelino Nino Morales Díaz le sobraba combatividad y era todo un ejemplo de pundonor, de los que salían a darlo todo y que destacaba por su poderosa cogida de muslo. La Federación de Lucha Canaria designó recientemente a Morales, a propuesta de Eligio Hernández, presidente del Tagoror de la lucha canaria, órgano que pretende acercar a los veteranos a los terreros, así como un lugar para escuchar sus propuestas, pues desde la distancia y con su experiencia, pueden ver los errores y aportar su sabiduría. Morales estará acompañado por el vicepresidente Salvador Sánchez Borito, y el presidente de honor, Vidal Martín.

-¿Ha realizado muchísimas labores en la lucha y es de los pocos luchadores de su generación y siguientes que nunca ha dejado nuestro deporte?

“Yo nunca me he desconectado de la lucha canaria. Llevo 74 años sin dejar de estar vinculado a la lucha canaria. Siempre que puedo asisto a los terreros, aunque ya no con la frecuencia de antaño, pues ya con mi edad no puedo pensar en castillos en el aire sino en el día a día. Para mí es un honor que me hayan elegido presidente del Tagoror”.

-¿Cómo ve actualmente la lucha? ¿En qué debe mejorar?

“Actualmente no me gusta. Muchas veces me decepcionan los chicos porque no van a luchar sino a eliminarse. Eso es muy perjudicial para nuestro deporte, es antilucha, pues para mí la eliminada no debería existir. La lucha debe tener un vencedor y un vencido en el terrero y alguien tiene que ganar. En la época que yo luchaba muchas veces gané y otras perdí por ir a luchar, en pocas ocasiones me fue a eliminar con un rival, pues íbamos a tumbarnos. Como mandador también evitaba cruzar mis luchadores con adversarios encontrados”.

-¿Usted siempre atesoró los valores innatos como la nobleza y el respeto por el contrario, así como la responsabilidad hacia el público, evitando las marrullerías que afean el espectáculo?

“Los luchadores deben ir a luchar. Los aficionados son los que pagan y quieren ver espectáculo, y si no ven lucha, la gente sale enfadada. Si preguntas a los espectadores verás que los verdaderos aficionados valoran más el poder ver espectáculo que el triunfo de su equipo, y aún más con eliminadas o marrullerías. Esta actitud les perjudica incluso al recibir el reconocimiento de los espectadores y los aleja de los terreros”.

-¿Y cómo hacemos para que las viejas glorias de la lucha canaria vuelvan a los terreros?

“En varias ocasiones le he dicho a los diferentes presidentes de las Federaciones canaria y tinerfeña que deben buscar la manera de que todos los luchadores que tienen más de 65 años, puedan entrar a los campos y les den un pase para que vayan a ver lucha. Son gente que todavía puede aportar mucho”.

-Y a esos luchadores veteranos, ¿Qué les diría para que se acerquen otra vez a los terreros?

“¡Señores!, la lucha canaria no se ha olvidado de ustedes, parece que son ustedes los que se han olvidado de la lucha. Deben volver por los terreros a ver el deporte que ustedes practicaron y que les encumbró como personas importantes en la sociedad. Hace unas semanas en Arico, de los 400 veteranos, contamos unos 50 los que van habitualmente a la lucha. Me pregunto: ¿Cómo han podido dar la espalda al deporte que les hizo populares, famosos y que, a muchos de los que practicamos y disfrutamos con él, nos ayudó y nos dio un bienestar en nuestra vida?. No deben olvidar que algunos tienen sus casas, sus negocios, o su trabajo por la lucha. Y estoy seguro que también muchos tienen todavía mucho que enseñar, con solo ir a ver al equipo de su pueblo, con su sola presencia en el campo motivará tanto a los propios luchadores, como a los aficionados, y estoy seguro que también a ellos mismos, volverán a recuperar su estima y a sentirse importantes”.