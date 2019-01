Román Rodríguez: “Somos decisivos para el cambio político y por eso van a intentar hacernos daño como sea”

Lleva tantos años en política que Román Rodríguez es uno de los leones del Parlamento de Canarias. Ha ocupado cargos públicos y hoy en día está privado en la oposición. Añora el mañana. Y con él proseguimos la charla de El Tercer Grado, la entrevista múltiple con la redacción de DIARIO DE AVISOS, de la que aquí publicamos la segunda y última entrega.

-¿La demora en el proceso judicial que atañe a Fernando Clavijo le huele a chamusquina?

“Las sensaciones no son buenas. Nosotros siempre hemos defendido la separación de poderes, una de las claves de la democracia que hemos construido. Este es uno de los que van dando lecciones. Habla de que no le parece estético un asunto del Cabildo de Gran Canaria [la compra de unas fincas en Amurga a varios propietarios; entre ellos, familiares del líder de NC]. Él, que viene arrastrándose por los juzgados durante seis años en procesos que no entiendo ni estudio ni discuto, pero nada bonitos. A mí no me ha gustado el uso que ha hecho del poder institucional para sus causas personales. Han utilizado el aparato del Gobierno para colocarse frente a la Justicia y favorecer su situación. Hemos eliminado los aforamientos, por lo que la estructura especializada desapareció. Todos los que estamos en esto vamos a los tribunales ordinarios. Antes de la promulgación del vigente Estatuto de Autonomía había una sala exclusiva para los aforados. Es otra perspectiva. Lo que espero es que la Justicia sea diligente y que genere confianza”.

-¿Va despacio para que no coincida con las elecciones de mayo?

“Clavijo estaba apuradísimo con los plazos y de buenas a primeras no le importa. Debe de ser que le conviene. Se ha dudado, se ha desafiado a la Administración de Justicia”.

-¿Se considera usted víctima de una campaña de desprestigio?

“Saben ustedes mejor que yo que los medios de comunicación no siempre se articulan en base a los intereses de la información ni siquiera de la verdad. Hay medios de comunicación que son correas de transmisión. Nosotros asistimos desde hace un tiempo, y Clavijo no está ausente, a una distorsión de la realidad con fines políticos. Ese es un expediente que no tiene nada que ver con mi persona. Es una finca de veintidós propietarios entre los que está mi mujer, que heredó- que se presentaron a un concurso del Cabildo de venta de suelo rústico y en un proceso público, no de designación a dedo, se aceptaron las condiciones. Nueva Canarias es la primera fuerza en Gran Canaria y lo vamos a seguir siendo. Somos un partido hecho a mano, artesanía pura. Y los que no nos pueden quebrar el terreno de las ideas, de los principios, de la buena gestión, van a intentar hacer daño como sea. La intromisión de Clavijo demuestra que temen el cambio político, en el que somos decisivos. ¡Tranquilidad! No nos van a amedrentar”.

-¿La visita de Clavijo al vecino Marruecos es oportuna?

“Son visitas legítimas si se hacen en el marco de las competencias autonómicas y al amparo de la política exterior española, como hice yo [en 2003]. Deseamos que mejore las relaciones, pero también pensamos que es una oportunidad para hablar del Sáhara Occidental. Yo expresé entonces que era de justicia respetar las leyes internacionales”.

-¿En qué consiste la renta canaria de ciudadanía que plantea Nueva Canarias?

“No es ya solo una petición de Nueva Canarias [y de Podemos]. El artículo 24 del Estatuto lo dice de forma expresa y el 36 declara que es exigible en los tribunales. Diseñar mecanismos desde los poderes públicos para garantizar a una parte de la población que carece de ingresos o son escasos no es una ocurrencia. Esta práctica se aplica en países del centro y del norte de Europa, y en España tiene notabilísimos ejemplo. El más completo, la renta de integración de Euskadi, una comunidad más rica que nosotros: la población en riesgo de exclusión está en el 15% y la nuestra, en el 40%. La Prestación Canaria de Inserción, la PCI, dedica 56 millones. Ellos destinan 550 millones. Con un tercio del problema, destinan diez veces más recursos. La iniciativa que ha presentado Nueva Canarias [el 9 de enero] propone crear una renta de ciudadanía de 563 euros de base y hasta 812 euros mensuales en función de los miembros de la unidad de convivencia. Se beneficiarían 60.000 personas [frente a los 11.000 de la PCI]: que se encuentren en situación de exclusión social, en riesgo de pobreza, pensionistas, desempleados sin prestaciones o trabajadores con sueldos precarios y que no puedan sufragar las necesidades básicas mínimas para una vida digna”.

-Se supone que no sería una prestación generalizada…

“No lo pretendemos. Existe en Euskadi, Extremadura, Navarra, Baleares… La PCI no sirve, ha quedado desfasada ante los cambios sociales de la última década de la crisis económica”. [Finlandia ha pagado desde hace dos años 560 euros al mes sin condiciones a 2.000 parados en un experimento para estimular el mercado laboral. La segunda fase incluiría a segmentos de la población no necesariamente sin trabajo. No se hará por ahora].

-¿De dónde saldrían 300 millones de euros a tres años?

“De los 275 millones de las rebajas fiscales irresponsables del Gobierno de Clavijo y del PP. Otros 160 millones se gastaron en farolas y aceras [Fdcan].Como somos conscientes de que esto es una prioridad, logramos 18 millones en los Presupuestos del Estado de 2017 por primera vez en la historia, 30 millones en los 2018 y pediremos por lo menos 30 millones para el 19. Nosotros [NC] hemos aportado más recursos del Estado a la lucha contra la pobreza y la exclusión que lo que ha hecho Clavijo con competencias exclusivas en los cuatro años de la legislatura. Convencimos al Gobierno de España para que colaborara. No hay plan contra la pobreza en Canarias. El comisionado está calentando el sillón”.

-¿El 75% es la gran medida estrella de esta legislatura?

“Más importante es la separación de los recursos fiscales del REF respecto a la financiación autonómica. En la movilidad hemos hecho una auténtica revolución: el 75% para las personas y el 100% para las mercancías. El otro día me encontré a un chico que tiene una fábrica de aluminio en el norte de Tenerife, me saludó en el aeropuerto y me dio las gracias. Está trabajando en La Palma y en Gran Canaria porque le es más barato que ir al sur de Tenerife”.

-Se libra de los atascos…

“[Risas] Más barato y más rápido”.

-¿El pueblo sabe que esos avances son obra de un voto de Nueva Canarias en Madrid?

“Nosotros lo hemos hecho pensando en la gente, que maneja esa información. Como siempre, con las trampas y el poder a su servicio, confunden y trastocan las cosas. Forma parte de lo que conocemos, del paisaje”.

-El comisionado de la transparencia no se fía de que las listas de espera sanitarias estén bajando…

“El tiempo de espera en Canarias duplica la media. Incluso manipuladas, las cifras nos sitúan a la cabeza de los parámetros negativos. En lugar de crear incertidumbre, yo prefiero exigir respuestas y responsabilidades”.

-Rajoy y Sánchez…

“Dos tiempos distintos de la política. Con ambos, una buena relación. Mariano Rajoy marcó una época en la dirección del PP. Con respecto a Pedro Sánchez, contra pronóstico ganó la secretaría general del PSOE y es presidente del Gobierno de España. Los hechos han desmentido la simplificación sobre él”.

-¿El Fdcan es un fracaso?

“¡Total! La gestión de los 160 millones del Fondo de Desarrollo de Canarias ha sido desautorizada por la Audiencia de Cuentas. Desde el inicio mantuvimos que ese dinero fuera para la sanidad, la educación y los servicios sociales en lugar de las farolas, las aceras y los bordillos”.

-¿Qué opina de la nueva Ley Canaria del Deporte, que incorpora la diversidad sexual?

“Ha sido un acierto que se haya hecho por consenso y dialogando con el sector. Será un buen instrumento para que esta apuesta por el deporte sea un éxito. Todas las leyes que se hagan por consenso son las que más posibilidades tienen de aproximarse a la realidad social. La de Servicios Sociales sigue ese camino”.

-¿Hablamos de fútbol?

“Yo no estoy yendo al estadio porque me pongo malo. No pierdo el sueño. Lo único que me saca de quicio es un pésimo partido”.

-¡Ese penalti en el derbi!

“Sufro menos en casa. En la tele lo ves con precisión. Desde ahí arriba, en el palco, tampoco te creas. Me consta que el Tenerife está reaccionando”.

-¿Las Palmas?

“Uno que sabe muchísimo de fútbol es Paulino [Rivero]. Entiende bastante, le gusta. Me dijo al principio que la UD Las Palmas tenía una de las mejores plantillas de Segunda División y, sin embargo, no parece que el equipo haya respondido a las expectativas y al esfuerzo que conlleva. Contamos con dos clubes históricos, relevantes, y lo deseable es que estén los dos en Primera. Conviene a las entidades y a las aficiones, que son muy potentes, y a Canarias, porque ese deporte sí que mueve masas y pasiones”.

-¿Se ha sentido tentado en alguna ocasión a ejercer su derecho al olvido en Internet?

“ No lo he pensado. Soy muy prudente, procuro no meterme con nadie. Habrá cosas que no diría de la misma manera, pero no guardo en la memoria nada de lo que deba arrepentirme”.