Santa Cruz quiere comprar el mirador de Las Teresitas y convertirlo en el “mejor de la Isla”

Los propietarios del mirador de Las Teresitas han solicitado a la Gerencia de Urbanismo la licencia para demoler los edificios abandonados que se encuentran en la parcela. Este espacio fue vallado hace unos meses después de que una turista sufriera un accidente al subirse al techo de una de las estructuras que acabó hundiéndose. Así lo explicó el concejal de Urbanismo de Santa Cruz, Carlos Tarife, en su comparecencia en la comisión de control municipal para informar sobre el Plan Especial de Las Teresitas.

El edil avanzó que “desde que ese trabajo esté terminado nuestra intención es convocar reuniones, tanto con la propiedad como con otras administraciones, para afrontar el reto de comprar ese terreno y hacer el mejor mirador de la isla de Tenerife”. El edil detalló que la expropiación es otra de las opciones que se baraja. Tras el accidente, Urbanismo ordenó a los propietarios que procedieran a asegurar el espacio, algo que hicieron colocando unas vallas para evitar accidentes. En el mirador de Los Órganos, como se le conoce oficialmente, se levantó una escombrera, cuyos restos se corresponden con las edificaciones ahora abandonadas. Una parte del suelo pertenece a Costas pero, la gran mayoría es de propiedad privada, de ahí, el abandono en el que se encuentra el espacio ya que las administraciones no pueden intervenir. A raíz del accidente del pasado verano, Urbanismo intervino ordenando el aseguramiento de la zona y amenazó con una ejecución subsidiaria y la correspondiente sanción, algo que, finalmente, no fue necesario.

Planes especiales

En cuanto a los planes especiales de Las Teresitas y El Toscal, Tarife expresó su confianza en culminar con éxito a lo largo de los meses próximos ambos documentos, tras recabar los últimos informes externos y someterlo a consideración de la Gerencia de Urbanismo y del pleno del Ayuntamiento. A pesar de las dificultades que ha entrañado durante años la regulación urbanística de estos dos ámbitos, el edil de Urbanismo reconoció un optimismo fundado en la seriedad y el rigor de los procedimientos que se siguen y las vías de colaboración y entendimiento abiertas con otras administraciones públicas, competentes en la aprobación de ambos planeamientos.

Precisamente en referencia al Plan Especial de las Teresitas, el concejal informó de que, una vez subsanados algunos errores materiales por parte de la empresa pública Gestur -dependiente del Gobierno de Canarias- y solicitado al Ejecutivo autónomo la preceptiva evaluación estratégica ambiental, sólo restarán por pronunciarse, en sendos informes, la Dirección General de Costas y el Cabildo Insular. Tarife estimó que el Ayuntamiento previsiblemente estará en condiciones de aprobar el planeamiento de Las Teresitas antes de otoño del presente año.

Tarife se manifestado en similares términos acerca de la aprobación del Plan Especial de protección del conjunto histórico del barrio de El Toscal, que se encuentra en su recta final. Tarife no ocultó a la comisión de control que este expediente de planeamiento es sin duda un ejemplo de cómo no deben hacerse las cosas, después de que se iniciase formalmente en 2008 y hoy, en 2019, todavía no se haya consumado.

Asimismo adelantó que una vez se hayan cumplimentado estos trámites, la Gerencia y el Ayuntamiento impulsarán el diálogo con el Gobierno de Canarias para disipar cualquier duda que pudiera abrigar con relación al procedimiento seguido para desbloquear y relanzar la aprobación de este planeamiento clave para el progreso del barrio de El Toscal.