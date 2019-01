Suso reconoce el buen momento individual y colectivo del equipo

Suso Santana pasó revista a la actualidad de un CD Tenerife que en los dos últimos compromisos jugados en el estadio, ante el Nàstic y el Málaga, ha mejorado en prestaciones con la ayuda de los nuevos refuerzos. El capitán blanquiazul está cuajando una buena temporada, siendo uno de los jugadores que se escapa de la mala primera vuelta hecha por los tinerfeños. “Estoy en un momento dulce, con confianza, gracias al míster y a los compañeros”.

El capitán desea alargar esta imagen ofrecida en el Heliodoro Rodríguez López: “Este es el nivel que teníamos que haber dado antes. Más vale tarde que nunca. En estos partidos hemos visto al Tenerife que todos queremos. Esperemos poder alargarlo”. La afición del CD Tenerife ha sido testigo de la transformación que ha experimentado el representativo, con el saldo de una victoria ante el Nàstic y un empate ante el Málaga que tiene más valor que un simple punto por las sensaciones que trasmitió el equipo ante un rival con una plantilla superlativa para Segunda División.

Suso explicó las causas que le han cambiado la cara al CD Tenerife en un corto espacio de 15 días.

“El motivo ha sido el trabajo de atrás, más los nuevos refuerzos que se han adaptado muy bien y han captado las ideas del míster. Tenemos que seguir en esta línea para sacar resultados, y sobre todo, compitiendo que era lo que nos faltaba. Cuando consigues resultados, todo cambia. Cogemos confianza, el partido del Nàstic nos sirvió para encontrar al Tenerife que todos queríamos y que estábamos intentando. Nos faltaba ser competitivo, en el juego entrábamos, pero no teníamos esa dinámica”.

Ahora el CD Tenerife afronta una de sus asignaturas pendientes, que no es otra que ganar lejos de la Isla. “Tenemos que ir a ganar y sumar de tres. No hemos ganado fuera y si queremos salir de esa zona de abajo tenemos que ganar en todos los campos. Será un partido complicado ante un rival que no ha perdido en su casa, pero debemos dar un paso hacia delante. Tenemos que cambiar la imagen fuera. Es mucha la diferencia entre jugar en casa y a domicilio. El míster no quiere que cambiemos tanto en un sitio o en otro. Quiere que seamos protagonistas con el balón y con esa mentalidad tenemos que ir a Riazor”, concluyó Suso Santana.

Nano Mesa pasará mañana por el quirófano por una hernia

La sorpresa saltó tras el entrenamiento de ayer, ya que el delantero tinerfeño Nano Mesa fue sometido a unas pruebas que confirmaron que padece una hernia umbilical aguda incarcerada. Será operado mañana en Hospiten Rambla. Se estima que estará de baja entre tres y cuatro semanas, dependiendo de la evolución de la dolencia

El tinerfeño Jorge Sáenz, en la agenda del Valencia CF

Según el diario Superdeporte, el Valencia tiene en el punto de mira a Jorge Sáenz, central del CD Tenerife, para el próximo curso. El club ha marcado a Sáenz como una alternativa para reforzar la defensa y su fichaje sería interesante por proyección, y por que se llevaría a cabo mediante una operación de bajo coste.

Milla se retira del entreno por unas molestias en la rodilla

Luis Milla abandonó el entrenamiento que se celebró en El Mundialito por unas molestias en la rodilla. El parte médico del club señala que está pendiente de evolución, por lo que será duda para el choque del próximo sábado (19.30 horas) ante el Deportivo. Se ejercitaron al margen del grupo Dos Santos, Camille y Montañés

Carles Gil abandona el Deportivo rumbo a la MLS

El mediapunta Carles Gil abandona el Deportivo para fichar por el New England Revolution de la MLS. Gil se había quedado fuera de las tres últimas convocatorias, pues Natxo González entendía que, con la posibilidad de cambiar de aires, el futbolista no estaba del todo centrado en el Deportivo