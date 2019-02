Carlos Cabrera: “El Partido Popular frena nuevas irregularidades en Sodepal”

El portavoz del grupo Popular en el Cabildo de La Palma, Carlos Cabrera, lamenta que hayan tenido que poner de manifiesto en el pasado Consejo de Administración de la empresa pública Sodepal las supuestas irregularidades que se estaban cometiendo en la adjudicación de tres contratado de publicidad para la Transvulcania que, a juicio de los populares, no se estaban gestionando de la manera adecuada acorde a un concurso público.

Ante esto, el portavoz afirma que “el Partido Popular frena nuevas irregularidades en Sodepal velando de esta manera por la correcta gestión de los recursos públicos de todos los palmeros”. Los populares han insistido en que en todos los temas de la Administración pública deben de haber una exquisita corrección y cumplimiento de la legislación vigente, y especialmente en los temas de contratación, para no perjudicar a ninguna empresa que opte a ello: ni generando incertidumbre a la adjudicataria ante la inseguridad jurídica ni a las excluidas si no es acorde a derecho.

Además, señalan que en esta ocasión se estaba utilizando una fórmula “un tanto extraña” a la hora de cómo presentar las ofertas para participar en esos concursos de publicidad. Unas ofertas que se hacían a través de un e-mail sin el consiguiente encriptamiento que permitía, si así se quisiera, que las personas que tuvieran acceso a esta información pudieran conocer de antemano el contenido de las ofertas y que no ofrecían todas las garantías legales para que el proceso se pudiese desarrollar de la manera más justa posible para los adjudicatarios.

Cabrera señala que “esta fórmula generaba una incertidumbre jurídica y legal importante, y por la que los no adjudicados podrían alegar irregularidades”. “Una información tan importante no se puede mandar a través de un correo electrónico en el que el mensaje no esté encriptado, y al que pueda acceder con cierta facilidad”. De esta manera, se ha solicitado que se proceda a la anulación de este procedimiento y se inicie con todas las garantías legales que debe tener aparejada.

EL INTENTO DE ADJUDICACIÓN DE LA JTI

“No es la primera vez que el PP, durante este mandato, tiene que convertirse en el responsable, y revisor de las supuestas irregularidades que pretende lleva a cabo este ente público, volviendo de esta manera a las viejas políticas que se pensaba que estaban erradicadas”, argumentan desde el grupo político de la oposición.

Una prueba de ello es que se pretendía dar, sin el correspondiente concurso público, un espacio de la antigua JTI a una empresa determinada “simplemente siguiendo la decisión más o menos caprichosa del consejero de turno”. Ante esta situación, explica Cabrera, que “desde el PP nos opusimos a esta decisión, y lo volveremos hacer siempre y cuando no se opte por una gestión de los recursos públicos transparente, en igualdad de condiciones y dentro de la ley y no al gusto de cada uno”.

SODEPAL A FINALES DE FEBRERO SIN PRESUPUESTO

Por último, desde el grupo Popular han recordado que el presupuesto para Sodepal no ha sido aprobado y a día de hoy no se conocen las memorias de los distintos proyectos de 2018. “Desde el Partido Popular hemos pedido, una vez más, en el último Consejo de Administración que nos entreguen las memorias en las que debe de aparecer elaborado y finalizado todos y cada uno de los proyectos que ha realizado Sodepal y que hasta la fecha no conocemos”, señaló Cabrera.

El consejero indicó que “es completamente inadmisible que a finales de febrero no esté aprobado el presupuesto de este ente público que a su vez es necesario para aprobar el presupuesto de la institución insular”.