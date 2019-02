Soprende ‘in frangati’ a dos individuos tirando residuos cerca del barranco de Jagua

Un guarda rural de la zona de Anaga sorprendió esta tarde in fraganti a dos individuos tirando escombros de construcción en la zona del barranco de Jagua en Santa Cruz de Tenerife, que llevaron hasta el lugar a bordo de una furgoneta Nissan Banet de color blanco.

Cuando el guarda vio al vehículo dando vueltas por la zona tan poco transitada sospechó que pudiera tratarse de una descarga de basura cerca precisamente de donde hay un punto limpio, lo que finalmente ocurrió, aunque no pudieran sacar todo los escombros del vehículo al ser sorprendidos in fraganti. El guarda rural identificó a los dos varones y dio parte a la Policía Local que se trasladó al lugar para levantar acta, aparte de multarles por no tener en regla la ITV del vehículo y obligarles a recoger los escombros que ya habían depositado en el exterior del punto limpio.