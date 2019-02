‘Dados’, del tinerfeño José Padilla, candidata a los Premios Max

Dados, obra de teatro escrita y dirigida por el chicharrero José Padilla y producida por la compañía Ventrículo Veloz, creada por Cristóbal Suárez y Verónica Peréz, ha sido nominada a los Premios Max de las Artes Escénicas 2019 en la categoría de Mejor Espectáculo Infantil, Juvenil o Familiar. Padilla mostraba su gran alegría por esta candidatura en conversación telefónica con DIARIO DE AVISOS. “De todas las veces que he estado nominado en esta primera criba, esta es la que más me llena por el proyecto, el equipo y el mensaje que estamos contando con Dados. Es la nominación que más feliz me hace con diferencia”.

Dados es la tercera parte de una trilogía teatral (Trilogía Veloz), dirigida mayoritariamente a un público juvenil. El tema del que José Padilla expone en esta obra es la identidad de género y la transexualidad. “El guion está muy focalizado en la adolescencia, por lo tanto, en el momento en el que uno se está generando una identidad, por eso me llena muchísimo poder contar una historia desde ahí”, afirma. La obra se estrenó el pasado verano en el Teatro Pavón de Madrid y el éxito fue absoluto. “Estábamos abrumados cuando fue el estreno. Fue un recibimiento tan cálido por parte del público. El propio Miguel del Arco lo cuenta en el prólogo del texto, que está editado. El público se entregó por completo, se entregó a la historia y fue uno de los momentos más emocionantes que yo haya podido vivir en un teatro”, relata el tinerfeño. “Uno nunca sabe, cuando escribe y dirige, cómo va a llegar la obra al público. Y además esta propuesta era arriesgada. No nos cortamos en tratar de abordar el tema desde un sitio muy particular y personal, y funciona muy bien tanto con público adulto como juvenil. Hemos estado también en los Teatros del Canal. También en diferentes espacios como institutos y colegios, y a los jóvenes les llega mucho”, destaca.

La satisfacción de Padilla como de Ventrículo Veloz es enorme, señala el canario. “La historia que estamos contando está conectando muchísimo con el público y logramos, dentro de nuestras humildes posibilidades, contar un poco cómo es para un adolescente exigir que le dejen ser quien realmente es. Esto parece una perogrullada para el mundo cishetero, pero no lo es para el mundo trans. En absoluto. Es una lucha diaria y, siendo tan jóvenes, muy difícil de emprender. Y poder contar esa historia para nosotros ha sido algo muy emocionante”, apunta.

La obra está protagonizada por los actores Almudena Puyo y Juan Blanco, a quienes el dramaturgo se deshace en elogios. “Básicamente, la historia está anclada en el trabajo de Almudena y Juan. Son dos actores superlativos que pueden llegar a hacer el viaje, el recorrido de la función, de una manera muy sencilla y yo creo que por eso el público conecta tanto. Es evidente que apelamos a temas que tienen una carga dramática, pero en realidad es una comedia, por lo que el viaje es complicado. No es sencillo actoralmente, pero ellos dos lo resuelven a las mil maravillas. Sin ellos, yo no podría contar esto que estoy contando, lo tengo clarísimo”, sostiene.

NOMINACIÓN FINAL

La gala de entrega de los Premios Max será el próximo 20 de mayo en Valladolid. Ante la posible nominación final, el chicharrero afincado en Madrid, y que tiene en su haber el Premio Ojo Crítico en 2013, se muestra cauteloso. “Con los premios nunca se sabe. Ojalá seamos finalistas y todo salga como nos gustaría. Teniendo en cuenta que la compañía solo tiene dos años de vida, que es un proyecto nuevo, que Dados forma parte de una trilogía para el público joven, este reconocimiento que estamos teniendo nos llena muchísimo a todo el equipo. Y no lo esperábamos. Era imprevisible e impredecible que nos hubieran nominado y ojalá lleguemos a la fase final”, recalca.

José Padilla no es el único representante canario de la edición. La obra de teatro Ana (también a nosotros nos llevará el olvido), con cuatro nominaciones; el espectáculo Hansel y Gretel Musical y la diseñadora natural de La Aldea María Araujo también optan a la estatuilla de los Premios Max 2019.