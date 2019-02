Desde La Laguna a Berlín: la mirada global del cine

Entre las habilidades del polifacético artista tinerfeño Daniel Fumero, destaca su talento como creativo especialista en gráfica de cine, un trabajo que realiza para compañías de todo el mundo desde su estudio ubicado en La Laguna, con un portafolio en el que abundan los carteles realizados para producciones españolas, pero también de Estados Unidos, Francia, Corea, Malasia, Alemania, Polonia, Argentina o Paraguay. Esta semana dos películas con pósters diseñados por Fumero para la distribuidora internacional Reel Suspects celebran su estreno en Berlín. En el marco del Fórum de la 69ª edición del Festival Internacional de Cine de Berlín, sección del certamen que propone reflexionar sobre el medio cinematográfico y el discurso socioartístico y ahondar en un sentido particular de la estética a través de su programa, se presenta ‘Demons’, opera prima en el largometraje de ficción del realizador Daniel Hui. De producción singapurense, consiste en una retorcida sátira sobre el poder, el arte y el trauma a través de las vivencias de una joven que logra un deseado papel en una producción teatral, pero sufrirá los continuados abusos del director supuestamente como parte del proceso artístico. Dentro de la Semana de la Crítica, podrá verse la estadounidense ‘Chained for life’, del director y guionista Aaron Schimberg. La cinta está protagonizada por Adam Pearson, productor, presentador de televisión, conferenciante y actor diagnosticado de neurofibromatosis, una condición genética que le ha producido importantes tumores no cancerígenos en la cara. En la metaficción, da vida a un joven desfigurado que mantendrá una relación y compartirá protagonismo en una película de terror con una bella actriz que tratará de hacer frente a todos su prejuicios para sacar adelante el proyecto.

“‘Demons’ y ‘Chained for life’ son películas diametralmente opuestas en su concepción de modo que los dos carteles también deberían serlo, aunque ambas tienen como base en su concepción el crear un impacto en el espectador y que sienta curiosidad por verlas”, descubre Fumero. “Al contrario de lo que pueda parecer por su título, ‘Demons’ no es una película de género fantástico; es un drama profundo salpicado de surrealismo de modo que tratamos de ubicar a su protagonista, extraída de una de las escenas mas significativas del filme, y rodearla de la personificación de sus fantasmas. Es una composición sin apenas curvas y donde separamos el fondo y la forma a través de la luces y la yuxtaposición de colores cálidos con fríos”, explica el artista gráfico y añade: “‘Chained for life’ cuenta la relación de una pareja atípica, una mujer y un chico con una deformidad facial extrema. Buscando el impacto sin llegar al morbo, decidimos fusionar dos fotogramas para que los dos personajes aparezcan como uno solo en el póster, al mismo tiempo que al fijarse el espectador pueda separarlos mentalmente con un poco de imaginación”.

“Al principio, tener un póster expuesto en un gran festival (Sitges, Berlín o Cannes) era una gran responsabilidad que traía consigo mucho estrés. Con el tiempo la responsabilidad es la misma pero puedes llegar a acostumbrarte y reducir esa carga de nervios que siempre juega en contra de la creatividad”, reconoce. “Y como usuario de plataformas digitales, en ocasiones abro Netflix o Movistar+ y encuentro mis trabajos allí. La sensación es curiosa, a caballo entre el autor y el espectador”.

Con referentes e ídolos cartelistas como el ilustrador americano Drew Struzan, conocido por sus carteles para sagas como ‘Star Wars’, ‘Indiana Jones’ o ‘Regreso al Futuro’, y el español Macario “Mac” Gómez Quibús, fallecido en julio de 2018, autor de miles de pósters para títulos nacionales e internacionales, algunos tan icónicos como ‘Doctor Zhivago’ o ‘Los diez mandamientos’, Daniel Fumero asegura que “lo más complicado a la hora de abordar un nuevo trabajo es presentar claramente al público la historia y el género al que pertenece utilizando los materiales de los que dispone la productora. En ocasiones hay que realizar sesiones de fotos con modelos, a los que se cambia posteriormente el rostro por los de los protagonistas, para componer una ilustración que funcione”.

Fumero trabaja bajo el paraguas de la marca Limbo Kids Studio, y desarrolla también su creatividad en títulos de crédito, dosieres de proyecto y piezas audiovisuales para la promoción, así como en la postproducción y efectos especiales. “Al trabajar con clientes tan diversos localizados en tantas partes del mundo, la organización interna de cada proyecto es vital ya que nos tenemos que adaptar al horario local del cliente”, expone sobre el modo de desarrollar su actividad, con jornadas complicadas y a expensas de las necesidades de producción, pero desde la autonomía y la calidad de vida que le proporciona hacerlo desde Canarias.

“Aunque comencé haciendo carteles en los cortometrajes en los que me inicié, Plató del Atlántico fue mi primera casa cinematográfica y el filme ‘Óscar: Una pasión surrealista’, bajo la dirección de Lucas Fernández, mi primer gran cartel para una gran producción que dio la vuelta al mundo”, recuerda Daniel Fumero, quien continúa trabajando para el Grupo Plató del Atlántico y Diario de Avisos en sus proyectos editoriales, de cine y televisión. Cinéfilo y amante del fantástico, es además fundador de la web especializada Tumbaabierta.com y arrancó en 2017 un soñado proyecto personal que se ha materializado en el Festival de Cine Fantástico de Canarias Isla Calavera, que codirige junto a Ramón González Trujillo, director de la iniciativa Charlas de Cine y codirector del Aula de Cine de la Universidad de La Laguna, y cuya tercera edición preparan para noviembre de este año.