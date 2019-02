El Gobierno regional amenaza a los inspectores de Salud Pública

Los directores de las áreas de Salud de cada una de las Islas remitieron ayer una circular a los 125 técnicos inspectores de Salud Pública del Archipiélago, en la que les amenazan con posibles expedientes disciplinarios y les “instan a que continúen prestando sus servicios, de acuerdo con las instrucciones dadas por sus superiores jerárquicos, como así han venido haciendo durante estos años, recordándoles que aún en el caso de tener discrepancias con la orden, ello no excusa de su cumplimiento, ya que es obligación del funcionario que la recibe acatarla”.

En la citada circular a la que ha tenido acceso DIARIO DE AVISOS, rubricada en Tenerife por el director del Área de Salud, Ignacio López Puech, además se les recuerda a los inspectores las funciones del Servicio Canario de la Salud (SCS), el Estatuto Básico del Empleado Público y sus principios éticos y la Ley de Función Pública. En el texto se recoge, de la citada norma, que “el incumplimiento de las obligaciones y deberes propios del personal podrá dar lugar, previa resolución del correspondiente expediente disciplinario, a las sanciones previstas en esta ley, con independencia de las responsabilidades civiles y criminales a que puedan dar lugar”.

A modo de conclusión, la carta finaliza señalando “… que las órdenes no pueden discutirse y mucho menos negarse a cumplirlas, so pretexto de no estar conforme con ellas, existiendo cauces reglamentarios y legales para poder plantear las quejas y peticiones que puedan considerarse oportunas”.

Se da la circunstancia de que este documento se envió a los funcionarios el mismo día en el que se publicaba en DIARIO DE AVISOS la situación de precariedad que vive el colectivo, fundamental para el control de la salud pública.

Este periódico se puso ayer en contacto con la Consejería de Sanidad para conocer su versión sobre dicha problemática laboral. Ante tal solicitud, desde el área dirigida por José Manuel Baltar se insistió en que “se está intentando dar solución a las demandas”, sin querer entrar en detalles sobre en qué punto está la negociación con los funcionarios y las posibles consecuencias, si es que se están produciendo, por sus supuestas medidas de presión.

Colectivo clave

Para poder ser conscientes de la importancia de las funciones que realizan estos técnicos, cabe enumerar algunas que resultan esenciales para la salud de los ciudadanos, como la investigación de brotes de enfermedades transmitidas por alimentos (ETAS), toxiinfecciones alimentarias; vigilancia, control e inspección de mataderos; vigilancia, control e inspección del agua de consumo humano; inspección sanitaria de aguas de baño, playas y piscinas naturales; control e inspección de piscinas; inspección de vertidos de aguas residuales; inspección sanitaria de instalaciones de riesgo de proliferación y dispersión de legionela en hospitales, residencias, hoteles; control, inspección, auditoría de fabricantes, envasadores y distribuidores de productos químicos (lejías, detergentes, biocidas) o control, inspección y auditoría del sector de comidas preparadas y restauración (bares, restaurantes, colegios y guarderías), etcétera.

Las reivindicaciones de estos funcionarios se centran en que la plantilla es escasa, con casi el mismo número de funcionarios que hace 37 años; se reconocen desbordados y sin medios para garantizar el control sanitario, ya que ni siquiera se están cubriendo las bajas y las jubilaciones; piden el reconocimiento de su carrera profesional como funcionarios del Grupo A1 y solicitan también un aumento en el pago por kilometraje, que actualmente se sitúa en 19 céntimos el kilómetro. Esta cantidad ha provocado que varios de los inspectores hayan decidido, como medida de presión al no resultarle rentable utilizar sus vehículos, acudir en guagua a realizar los citados controles. A la hora de analizar la situación, el presidente de Nueva Canarias y exdirector del SCS, Román Rodríguez, aseguró ayer a este periódico que “el Gobierno de Canarias ha abandonado los servicios públicos porque no son de su interés”. “Estamos hablando de un sector muy sensible para la salud colectiva y que no ha mejorado sus condiciones laborales, ni ha aumentado el tamaño de sus servicios, a pesar de la evolución poblacional”.

Además, el líder de NC lamentó que “el Gobierno de Coalición Canaria sigue buscando enemigos externos, cuando no es Cataluña es Baleares, cuando no es Sánchez es Morales, y no se ocupan de lo realmente importante, que son los servicios públicos y sus competencias”. “Este es un ejemplo más de la desidia y el abandono del Gobierno de Clavijo en un tema, insisto, extremadamente sensible, como es la salud pública”, concluyó.

La oposición, “altamente preocupada” por las revelaciones de este periódico

El Grupo Parlamentario Socialista pedirá la comparecencia del consejero de Sanidad del Gobierno de Canarias, José Manuel Baltar, por la carencia de técnicos inspectores de Salud Pública que en su edición de ayer denunció DIARIO DE AVISOS. Así lo aseguró a este periódico Gustavo Matos, portavoz adjunto de los socialistas en el Parlamento de Canarias.

Matos remarcó que “resulta altamente preocupante esta información en un momento en el que, además, el Gobierno de Canarias cuenta con los mayores recursos de toda la etapa democrática”. Por eso, insistió el diputado socialista, “creemos que es conveniente y obligatorio que el consejero dé las correspondientes explicaciones”.

Gustavo Matos insistió en que “vamos a llegar hasta el fondo de esta cuestión, porque no solo es un asunto que podría afectar a la salud de los canarios, sino que, además, el sector sanitario, el sector de la hostelería o el sector turístico necesitan que la inspección esté dotada con los medios humanos y materiales que sean necesarios, para que pueda ser realmente efectiva”.

Por su parte, la secretaria de Sanidad de Podemos Canarias, Mila Hormiga, dijo ayer que “no sabemos si esta situación de no dotar de más personal y recursos a la inspección sanitaria puede tener que ver con un interés de Coalición Canaria (CC) en privatizarla, es decir, un desmantelamiento encubierto, como ya ha ocurrido con otros servicios de la Consejería de Sanidad”. Hormiga lamentó que “Baltar colapse los servicios para luego provocar una gestión indirecta”.

Además, la también consejera de la formación morada en el Cabildo de Tenerife enfatizó que “la labor que realizan estos técnicos sanitarios es transversal porque previenen la salud de los canarios con sus inspecciones desde los hospitales hasta el matadero insular”.

Al respecto, el portavoz autonómico de Ciudadanos (Cs), Mariano Cejas, señaló que “es imprescindible que se dote a este gremio de medios materiales y humanos”, porque lo que “no puede ser es que en 37 años no se haya aumentado la plantilla”, a pesar del “crecimiento poblacional que se ha dado en las Islas”. “No se puede jugar con la salud”, y menos aún “con la prevención”, ya que “no hay que olvidar que estos técnicos son los responsables de vigilar, analizar y controlar los mataderos, el agua de consumo humano, el agua de las playas y piscinas o las incidencias alimentarias”.

Por todos estos motivos, Ciudadanos solicita al Gobierno de Canarias y a CC “tomar cartas en el asunto para que este servicio no se resienta y pueda poner en riesgo a los canarios por la falta de recursos humanos y materiales”.