El presidente Fernando Clavijo, imputado por el caso Grúas

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo (Coalición Canaria), fue citado ayer por el Juzgado de Instrucción Número 2 de La Laguna para que preste declaración en calidad de imputado (ahora investigado) a cuenta del llamado caso Grúas. En la providencia dictada por la titular de dicho juzgado de la Ciudad de los Adelantados se detalla que será a partir de las 9.30 horas del próximo día 15 de marzo, viernes, cuando el que fuera alcalde lagunero comparecerá para responder por la presunta comisión de los delitos de prevaricación administrativa, malversación de fondos públicos y tráfico de influencias, en relación con hechos que tuvieron lugar durante su etapa municipal y las decisiones que adoptó en relación con el servicio de grúas. Con esta decisión judicial, Clavijo se convierte en el tercer imputado del caso, dado que ya adquirieron condición como tales su sucesor al frente del Ayuntamiento de La Laguna, José Alberto Díaz, y el concejal Antonio Pérez Godiño, ambos también de CC.

Esta decisión del juzgado de La Laguna, por otra parte esperada según los especialistas consultados, se produce tras el rechazo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) al ofrecimiento de que se hiciera cargo del caso por la condición de aforado de Clavijo. Como quiera que tal privilegio desapareció con la aprobación del nuevo Estatuto de Autonomía, la Sala de lo Penal del alto tribunal autonómico se declaró no competente, si bien el presidente del TSJC, Antonio Doreste, emitió un voto particular. Tal discrepancia ha servido a la defensa del presidente regional para recurrir la decisión, a pesar de que la misma expresa con rotundidad que no admite recurso alguno. Es precisamente por esta circunstancia que las diligencias han seguido su curso procesal natural y han retornado al juzgado de origen. Como quiera que tanto la jueza como el fiscal lagunero expresaron en su día la necesidad de llamar como investigado a Clavijo (en respuesta a la solicitud que en tal sentido había realizado la acusación popular ejercida por el grupo municipal de Por Tenerife-Nueva Canarias), ahora se actúa en consecuencia y, retornado el caso, se procede a dictar esta providencia.

Otro dato nada baladí sobre el desarrollo del caso radica en que, si bien el juzgado lagunero optó en su día por un sobreseimiento provisional del mismo, dicho archivo fue desautorizado por la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife, que en un auto de 2017 ordenó proseguir con la investigación al detectar sobrados indicios delictivos para proceder de tal modo.

En concreto, el caso Grúas investiga tres decretos municipales por los que se prestaron 120.000 euros y se prorrogó la concesión a una empresa que, por aquel entonces (2014), controlaban una mayoría de empresarios afines a Clavijo. Dos de dichos decretos fueron rubricados por el propio Clavijo, mientras que el tercero lleva la firma de Godiño, si bien en honor a la verdad lo hizo porque quien debía dar el visto bueno, el entonces concejal de Seguridad Ciudadana José Alberto Díaz, se encontraba de vacaciones.

Resta recordar que el caso Grúas, del que DIARIO DE AVISOS informa detalladamente a sus lectores desde 2016, arrancó por la denuncia de unos trabajadores del servicio municipal de grúas que fueron despedidos tras negarse a trabajar en un depósito municipal donde, presuntamente, los empresarios afines a Clavijo desmontaban piezas de los vehículos retirados por las grúas laguneras para venderlas por internet, unos hechos que sigue investigando otro juzgado, el de Instrucción Número 4 de La Laguna. A raíz de tal denuncia, los grupos municipales de XTF-NC y Unid@s se puede presentaron otra en el Número 2 sobre la vertiente política del caso, lo que ha derivado en el proceso que hoy nos ocupa.