“En el caso Grúas te da cierto miedo cómo la política puede influir en el estamento judicial”

-Aparte de la polémica con los consejeros del PSOE, ¿cómo vivió el acuerdo en la Comisión de Seguimiento en Madrid y la asamblea vecinal del viernes?

“La polémica la quiero marginalizar, no me parece lo importante. Lo importante es que, efectivamente, hubo acuerdo. Tengo que alabar la voluntad del Ministerio para solucionar el problema de Las Chumberas y buscar la manera. Es verdad que la vía que ellos eligen no es la que nosotros hubiésemos elegido, pero si esta tiene recorrido, vamos a seguir explorando. Otra de las cosas muy positivas del pasado viernes fue el acuerdo de continuar con el trámite, que ahora estaba parado”.

-¿Entiende que el Ayuntamiento de La Laguna ha hecho una buena gestión de este asunto tras estar ocho años sin mover una piedra?

“Hay que darse cuenta de que es una operación muy compleja. ¿Han podido ir un poco más rápido? No digo que no, pero aquí ha habido que modificar el planeamiento; una pelea con Madrid para buscar los fondos necesarios; acordar cómo se producía la compensación e, incluso, hubo que modificar la ley canaria de vivienda, a través de la ley de presupuestos, para luego poder compensar a los vecinos”.

-¿Cómo afronta esta campaña, cuando parece que las encuestas no dan muy bien a los nacionalistas?

“Nosotros salimos en todas las encuestas como partido ganador, incluso en los sondeos de nuestros adversarios políticos. Aparte de eso, creo que la posición de CC, tal y como está el panorama político, es de un partido central, porque tanto Ciudadanos (Cs) como el PP se están escorando a la derecha y el PSOE, a la izquierda. De forma que, se están extremando y nosotros somos el partido central. Normalmente, el partido que ocupa ese centro, siendo además el partido ganador, es el que más posibilidades tiene de acordar posiciones con el sector de la derecha y el de la izquierda. Es evidente que el PSOE se quiere apoyar en la muleta de Podemos y el PP quiere pactar con Vox. Esos son los extremos y no me gustan nada”.

-¿Pactaría usted con Vox?

“No, porque no cumple los criterios básicos para mí. Es un partido que no defiende las autonomías , ya que es un partido centralista que quiere replegar todos los servicios hacia el Gobierno del Estado y, desde luego, no puede ser algo que podamos admitir. Además, tiene una serie de fronteras como en la violencia de género, el papel de la mujer, temas xenófobos también, que yo no voy a cruzar nunca”.

-Hay algún compañero suyo que lo condicionaría al programa de Gobierno.

“Creo que nosotros, por nuestra posición ideológica y moderada, no le veo sentido”.

-¿Y con Pedro Martín, el candidato socialista a la Presidencia del Cabildo?

“Sí, el problema es que Pedro Martín creo que no quiere pactar con CC. Lo que quiere es irse a un pacto con Podemos, que creo que es lo que va a intentar hacer”.

-¿Qué balance hace de su gestión?

“Citaría dos cuestiones fundamentales: Tenerife 2030 y el descenso del desempleo. Nuestra estrategia es a largo plazo, por lo cual, tampoco aspiro a que la gente se dé cuenta a corto plazo de lo que estamos haciendo, porque yo no pretendo cogerlo de una manera cortoplasista, por eso se llama Tenerife 2030. En 2014 tuvimos que amortizar en un solo año, más de 100 millones de euros de deuda. Ahora estamos invirtiendo esa cantidad, todos los años, en el futuro. Este proyecto lo que busca es preparar a la sociedad de la Isla, sobre todo, a los más jóvenes. Por ejemplo, nos gastamos 10 millones en becas, también invertimos en el ámbito de la innovación, hemos puesto en marcha la iniciativa del Parque Tecnológico en el Hogar Gomero; la Tenerife Lan Party, la Lego League,…”

-Se le nota muy entusiasmado, ¿de cuál se siente más orgulloso?

“Del Programa Agustín de Bethencourt. Siempre se habla de que la ciencia no tiene apoyo en España y nosotros hemos dado contratos, no becas, a investigadores. Hasta 70 contratos al año. No ha habido una administración que haya hecho eso. En Cultura, también hemos puesto en marcha Mapas, que presentamos esta semana su próxima edición. En Deportes, por ejemplo, antes el 80% de su financiación iba al de élite, sobre todo, al fútbol y al baloncesto y el resto, a la base; ahora es al revés, el 80% a la base de todos los deportes y el 20, a la élite”.

-Antes hablaba usted del descenso del paro, ¿una administración contribuye tanto en ese descenso?

“Hemos pasado de una tasa de paro del 34% a estar por debajo del 20, situándonos por debajo de la media de Canarias. Eso ha sido gracias a una política nueva de empleo, donde el pivote es el programa ‘Barrios por el Empleo’ y todos los proyectos con su metodología, sobre todo, para la población con menos posibilidades por su escasa formación o por edad. Además, hemos trabajado todos los peldaños de la empleabilidad muy concertada con las empresas, es decir, estamos definiendo la formación adaptada a sus necesidades”.

-A usted le han criticado mucho por sus acusaciones a la Consejería de Obras Públicas cuando gobernaba el PSOE con CC en el Ejecutivo autonómico. ¿Han surtido efecto?

“Cuando me meto con Pablo Rodríguez (CC), también dicen que soy desleal porque es un compañero de partido. Cualquier cosa que hagas…”.

-Pero, ¿cree que se ha hecho una buena gestión en ese área?

“Lo que pasaba al principio del mandato es que la Consejería iba en dirección contraria a lo que decíamos nosotros. Había una política clara de obstruccionismo en algo que, además, era competencia de ellos y lo que pretendíamos era ayudar. Desde mi punto de vista, esa situación era insostenible. Con el cambio en el Gobierno, se produjo un giro de 180 grados y se está trabajando de manera coordinada. Tenemos un problema grave de congestión, identificamos cuáles son las prioridades, los dos corredores principales TF-5 y TF-1 y la unión de las dos vertientes para que el tráfico no circule todo en la misma dirección y tenga un efecto hacia el oeste”.

-Sin embargo, los suyos a veces también le dejan solo…

“No estoy aquí para que me puntúen más en un concurso de belleza. A mí me gusta la política y estoy aquí para resolver problemas, pero no es mi profesión”.

-Hablando de su profesión, ¿en 2021 no se le cumple el plazo para volver a su puesto como funcionario en la Unión Europea?

“No es exactamente así, en la medida en la que ocupe un cargo electo”.

-Pero, ¿usted no aseguró que su plazo en la política se cumplía en 2021?

“Lo que digo es que, vitalmente, tengo mi fecha de caducidad, tanto conmigo mismo como con mi familia. No sé exactamente cuándo va a ser, pero lo que sí he dicho es que éste será mi último mandato”.

-¿En el Cabildo o en otra administración?

“A mí me gusta mucho la política en el Cabildo, no creo que me guste nada más”.

-¿Cómo explica lo que ha sucedido con el Circuito del Motor, en el que la empresa que ganó el concurso presentó un aval fallido?

“El tema es que fue la única empresa que se presentó. Es cierto que presentó un aval y no hemos podido recuperarlo. También hay que decir que no han generado gastos importantes a la Corporación. El aval se deposita para cubrir las indemnizaciones que tendrías que afrontar con el contratista y ellos dejaron obra hecha. El único gasto que se les puede imputar es el retraso. Haremos todo lo posible para recuperar lo que pensemos que es debido para la administración, pero eso, sin querer ocultarlo, no es el elemento central para mí”.

-¿Podrá reconocer que ‘se la colaron’?

“Al Cabildo, no a mí. No soy el que comprueba los avales”.

-Entienda que es como presidente del Cabildo.

“No cejo en que, a través de las distintas vías, incluida la judicial, podamos recuperarlo”.

-El Cabildo está inmerso en varios casos judiciales: Carreteras, Recinto Ferial, Sinpromi…

“En Sinpromi ya han apartado de la acusación al antiguo gerente y ahora el único encausado es Andrés (Hernández Pedreira). Lo que hemos hecho en todos los casos es ser transparentes y ofrecer a la Justicia toda la información, incluso, ayudando a realizar las periciales como en el caso del Recinto Ferial. Cuando conocimos el asunto, encaramos una auditoría común, de acuerdo con el juzgado, al igual que en Sinpromi, que la prueba más importante la aportamos nosotros”.

-Recuerdo que Ricardo Melchior aseguró que él hubiese resuelto el caso Sinpromi de otra manera, ¿hay posibilidad de reconducir la relación entre ustedes?

“Lo único que voy a decir de Ricardo es que ha sido el mejor presidente del Cabildo. Es lo único que quiero decir. Todo lo que ha pasado después entra más en otro terreno que no es relevante. Me parece que es una persona que tiene un recorrido impecable como presidente”.

-Hablemos del caso Grúas, ¿qué debería hacer CC si investigan a Clavijo?

“No me quiero poner en esa posición porque sería completamente injusto. Aquí ha habido una denuncia con tintes políticos y te da cierto miedo cómo la política puede influir en el estamento judicial”.

-¿Cree que ha influido en este caso?

“Claramente. Alargando el proceso y enredándolo para tener al presidente en una posición débil de cara al próximo proceso electoral”.

-Entonces, ¿CC no debe hacer nada?

“Vamos a esperar a que eso ocurra. Hay un recurso presentado en el Tribunal Supremo. Hay un voto particular del presidente de la Sala que es una palanca importante para ese recurso y vamos a ver lo que el Supremo dicta y después, ver lo que hace el Juzgado de La Laguna”.

-¿A usted le gustaría ser el presidente del Gobierno de Canarias?

“No, no está en mi perspectiva”.

-¿Cómo le tratan los medios de comunicación?

“No me quejo. Tuvimos con el DIARIO DE AVISOS una discrepancia importante creo, que de manera injusta y que tenía como causa un tema que no iba explícitamente contra el DIARIO. Los políticos también tenemos que dar ejemplo y señalar cosas en las que la sociedad tiene que reflexionar como lo hice con el tema del alcohol o con el tema de la prostitución y eso el periódico lo tomó como un ataque directo. En general, no tengo queja del trato de los medios de comunicación”.