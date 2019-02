Fernando Clavijo se declara ajeno al “extraño placer del derrotismo”

Fernando Clavijo (CC) confirmó ayer su candidatura para las elecciones del 26 de mayo. El presidente del Gobierno de Canarias utilizó su intervención en el último debate de política general de la novena legislatura (sobre la situación de la comunidad autónoma) como rampa de lanzamiento de la campaña. La oposición, también. Las campanas de llamamiento a sus señorías hicieron las veces de pistoletazo de salida de la carrera hacia las urnas, con una meta volante en el horizonte del 28 de abril (al Congreso y el Senado). Ante la insistencia de la jefa de la Cámara, Carolina Darias, -algún día le harán caso a la primera, o no-, el murmullo tardó en apagarse. En la economía del lenguaje, Clavijo ahorró unos 45 minutos del crédito disponible de 120: comenzó a las 11:37 y concluyó a las 12:50 horas. La alocución despertó un inusitado interés. ¡Un gran éxito! Solo se durmieron dos invitados. Si no se extendió el contagio fue porque aburrió a las ovejas. Clavijo leyó, literalmente, treinta páginas de un documento, distribuido a los medios de comunicación, prolijo en anexos. De entrada, avisó de que el balance abarcaría la acción del Ejecutivo desde 2015: “Es una ocasión casi obligada para reflexionar y desplegar argumentos y críticas sobre la labor del Gobierno. Y, desde la atalaya de la experiencia acumulada, la excusa pertinente para dibujar las oportunidades, retos y dificultades que esperan a nuestras islas en los próximos meses y años”. El presidente se resguardó la espalda de las críticas: “Un programa de gobierno plenamente cumplido es irreal. Si se cuenta con un mínimo de ambición, nunca estarán cumplidos del todo, porque, entre otras cosas, operan o intentan operar sobre una realidad dinámica y cambiante. No son recetarios, sino que trazan objetivos, compromisos y orientaciones”. Dicho eso, sacó pecho: “Creo que hemos cumplido razonablemente el programa de gobierno con el que me presenté a la investidura [en un pacto con el PSOE que duró hasta diciembre de 2016] y que era ambicioso, porque, como ya dije en mi primer discurso, se trataba tanto de atender los problemas inmediatos –las secuelas, daños y debilidades que dejó la brutal crisis económica en Canarias– como de diseñar e impulsar reformas estructurales que sirvieran de base para estrategias de un futuro a medio y largo plazo”.

Decidido a superar “viejas inercias y prejuicios”, Clavijo animó a “aprender y asumir que vivimos en un entorno cambiante lleno de amenazas”. No obstante, precisó, la historia reciente de Canarias [“nuestro país atlántico”] “no es la crónica de una catástrofe, tampoco la de un desastre ni de un retroceso”. Al contrario, enfatizó, “es una historia de avance, de progreso, de mayores cotas de libertad, de bienestar y de solidaridad”. Canarias “ha crecido democrática, económica y socialmente”. Se desentendió del “extraño placer del derrotismo” y negó que “anunciar cada día el apocalipsis” reporte algún rédito político. Acabó la rendición de cuentas con “una síntesis, varias observaciones y una reflexión abierta a todos los grupos parlamentarios”. Sentenció que hay “muchas razones y realidades emergentes para mantener la esperanza”. A tal fin, pidió “un esfuerzo común para defender juntos nuestros derechos, el Estatuto, y el fuero económico y fiscal”. Sin mencionar expresamente los Presupuestos Generales del Estado, no faltaron las pullas al Gobierno de la nación: “Tenemos herramientas e instrumentos que deberían asegurar que la financiación cicatera y el maltrato institucional queden definitivamente atrás, en un pasado superado para siempre. Canarias cumplirá con todas las responsabilidades que conllevan un nuevo Estatuto y un nuevo REF. Pero esa actitud debe ser recíproca”. Clavijo brindó por “el debate y el consenso, la colaboración institucional y el diálogo constante con la sociedad civil”. Ello, “en el espacio de convivencia democrática de la España constitucional que apuesta por los valores y el futuro de la Unión Europea”.

Tip y Coll: “La próxima semana hablaremos del Gobierno”

En el repaso detallado de su gestión durante estos casi cuatro años, Fernando Clavijo destacó los “logros” alcanzados en las áreas de los servicios sociales, el empleo, la sanidad pública, la educación y el desarrollo sostenible. Como dirían Tip y Coll, “la próxima semana hablaremos del Gobierno”.

Nueva rebaja de las tasas: entre el 7% y el 37%

Fernando Clavijo anunció ayer que en el próximo curso académico habrá una nueva rebaja de las tasas universitarias de entre el 7% y el 37% para grados y másteres, respectivamente. En su discurso sobre el estado de la región, el presidente defendió que Canarias será la comunidad autónoma con los precios de las universidades públicas más bajos de España, y resaltó los planes “sólidos y realistas” de su Ejecutivo.

“Se va a intensificar la mejora de los indicadores”

Se mostró convencido de que el Archipiélago va a “intensificar en los próximos años” la mejora de “todos sus indicadores” sociales. “Queda claro que todos avalan una mejor situación”.

“Critican el superávit como si fuera pecaminoso”

Clavijo atacó a los partidos políticos que critican el superávit de las cuentas públicas canarias como si “por sí mismo fuera pecaminoso” y obvian los riesgos de una eventual nueva crisis.