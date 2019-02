Isabel García confirma que no será la candidata del PP en las elecciones de mayo

“Dije que dejaría mi representación en el Ayuntamiento con el PP en el gobierno y eso es lo que voy a hacer. Es el momento de pasar el testigo y además, con mucha satisfacción”. Con estas palabras la presidenta del Partido Popular (PP) en Icod de los Vinos, Isabel García, confirma que no encabezará la lista en las elecciones de mayo.

García, que también es concejal de Relaciones Institucionales y Comunicación y senadora por Tenerife, considera que los cargos políticos tienen un tiempo y en su caso lo ha rebasado. Lleva desde 2003 como edil del PP Consistorio, tanto en el gobierno como en la oposición, y ha sido la persona postulada por su partido en las últimas cuatro elecciones municipales, razón por la cual decidió que era el momento de dar el paso.

“Hemos conseguido fortalecer un equipo de trabajo que se ha consolidado, los concejales que me acompañaron durante todo ese tiempo y me acompañan ahora son personas que ya están preparadas y es el momento de pasar el testigo y de tener una cara nueva que no sea la de Isabel García”, declara la edil a este periódico.

García confiesa que la política “más atractiva y más real es la municipal, por lo que ha sido mi etapa más gratificante servir a mi municipio, tener un acta de concejal que me la ha dado la ciudadanía y contribuir a mejorar el pueblo. Pero todo tiene su tiempo y el mío, en ese sentido, ya ha llegado a su fin”.

De momento prefiere no desvelar el nombre de su sucesor ya que la próxima semana se presentará la candidatura del PP y lo hará ella como presidenta del comité local, un cargo que renovó en marzo de 2018. García logró constituirlo y remontar el partido en 2003, año en el que el PP entró en una etapa nueva y volvió a tener representación municipal con un concejal.

Cuatro años después dobló los resultados con dos concejales y gobernó por primera vez en el municipio gracias a un pacto con CC. En 2011 ocurrió lo mismo, los populares sacaron cuatro ediles, el mismo número que mantuvieron en 2015.

“Mi compromiso fue que las siglas del PP tienen que demostrar su capacidad de gestión y eso se consiguió”, subraya.

Hasta el 26 de mayo Isabel García seguirá trabajando en el Ayuntamiento y en lo que respecta al partido, “dando todo el respaldo” a la persona que la va a sustituir para encabezar la lista a los comicios “y seguro que los resultados serán mejores”, dice. Después de ese momento su compromiso como presidenta local será seguir apoyando y asesorando a los compañeros que salgan elegidos en mayo.