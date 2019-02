José Farrujia presenta en La Palma ‘Identidad canaria’, su último libro

Identidad canaria: Escritos en torno al patrimonio cultural y la divulgación del pasado de A. José Farrujia de la Rosa afronta nuevas presentaciones públicas tras hacerlo en Tenerife, Gran Canaria, Lanzarote y Fuerteventura. En este caso toca La Palma, el viernes 22 de febrero a las 20:00 en la Real Sociedad Cosmológica de Santa Cruz de La Palma (C/ Vandewale, 6). Acompañarán al autor la escritora Elsa López, Medalla de Oro de Canarias 2016 y Raúl Vega, periodista y Coordinador de Proyectos de la Fundación Canaria Tamaimos.

Al siguiente día el libro visita Tijarafe. Será a las 20:00 en el Salón de Plenos de Tijarafe (C/ Adiós, 2). En esta ocasión estarán presentes, junto al Doctor en Historia, el alcalde del municipio y arqueólogo, Marcos Lorenzo, y el antropólogo y presidente de la Fundación Canaria Tamaimos, José Miguel Martín.

El libro recoge artículos y ensayos breves de A. José Farrujia de la Rosa, publicados entre 2005 y 2018 en prensa escrita y revistas, entre ellas Tamaimos.com. Los textos presentan como tesis común recuperar la memoria olvidada y poner en valor las señas de identidad del patrimonio cultural canario. En un escenario que camina hacia la globalización imparable, Farrujia apuesta por la resistencia cultural como forma de poner en valor el patrimonio de las islas. El orillamiento de un determinado tipo de patrimonio es analizado desde el prisma del Doctor en Historia, en partes que integran un todo. También se incluyen escritos de tipo más divulgativo.

El volumen recoge recetas para completar el imaginario cultural canario, con elementos despreciados por veleidades políticas y económicas, impregnados por un elemento común, el colonialismo. En palabras de Gonzalo Ruiz Zapatero, Catedrático de Prehistoria de la Universidad Complutense y prologuista del tomo, el libro propone recuperar la memoria en unos tiempos desmemoriados, reivindicar toda la historia frente a una historia manipulada y manipuladora y construir una concepción del patrimonio arqueológico que transmita conocimiento, orgullo de pertenencia y sentido crítico a toda la ciudadanía.

EL AUTOR

José Farrujia es Doctor en Historia (Programa de Prehistoria y Arqueología de la ULL), Premio Extraordinario de Doctorado, Premio periodístico de investigación histórica Antonio Rumeu de Armas, miembro de la Sociedad Española de Historia de la Arqueología, de la History of Archaeology Research Network (University College de Londres) y de la European Association of Archaeologists . Es autor de diversos libros, entre los que destacan Imperialist Archaeology in the Canary Islands… (2005), el primer libro académico en inglés sobre arqueología canaria, publicado en Oxford por la British Archaeological Reports; En busca del pasado guanche…, presentado en diciembre de 2011 en la Universidad de La Sorbona de París por el Catedrático Alain Schnapp, autor del prólogo del libro; y An archaeology of the margins. Colonialism, Amazighity and heritage management in the Canary Islands (2013), publicado por la editorial Springer, en Nueva York. Sus últimos libros son: la edición actualizada y ampliada de su tesis doctoral Ab initio (2014), y junto a Tarek Ode, Escrito en piedra. Las manifestaciones rupestres de las Islas Canarias (2014) y El Patrimonio indígena de las Islas Canarias. Arqueología y gestión desde los márgenes(2016). Ha comisariado diversas exposiciones, entre ellas, Escrito en piedra (2015).

El tomo pertenece a la Colección Alongues, que incluye publicaciones de tipo sociopolíticas. Identidad canaria: Escritos en torno al patrimonio cultural y la divulgación del pasado llenó el pasado viernes 26 de octubre la Sala MAC (Mutua de Accidentes de Canarias) de Santa Cruz de Tenerife, el Club La Provincia de Las Palmas de Gran Canaria y la Fundación César Manrique a finales del año pasado. El libro es uno de los más vendidos en los tres últimos meses en las Islas Canarias según el portal Dragaria, que toma datos de la Confederación Española de Gremios y Asociaciones de Libreros (Cegal).