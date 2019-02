Luis Alberto Hernando regresa a su carrera favorita, la Transvulcania Naviera Armas

La Transvulcania Naviera Armas 2019 ya tiene otra estrella en el firmamento de su undécima edición. Luis Alberto Hernando, tres veces campeón del mundo de carreras de montaña, estará compitiendo en la prueba más internacional de la Isla Bonita y lo hará en dos de sus modalidades, la Media Maratón y el Kilómetro Vertical.

Hernando, vigente campeón mundial, regresa a una de sus pruebas favoritas, una Transvulcania Naviera Armas de la que ya fue ganador hasta en tres ocasiones, además de vencer también en la distancia Maratón y ocupar el segundo cajón del podio en su participación dentro del siempre exigente Kilómetro Vertical.

La exitosa trayectoria deportiva del corredor burgalés está adornada de mucha gloria con triunfos en el mundial de 2016 de la ISF y los títulos, también mundiales, de 2016, 2017 y 2018 de la IAU. Además, Hernando ha sido campeón de la Copa del Mundo de Skyrunning en la modalidad ultra en 2011, 2015 y 2017 y ha sumado la victoria en pruebas como la Ultra Pirineu 2014, la Marathon Du Mont Blanc 2014, quedando segundo en la mítica UTMB en 2015 por detrás del francés Xavier Thevenard, quinto el año pasado en a Transvulcania Naviera Armas.

Su relación con la prueba de la Isla Bonita arrancó en 2013 cuando fue segundo por detrás de otro mito, Kilian Jornet. Al año siguiente los puestos se invirtieron y fue Hernando el que venció para repetir experiencia en 2015 y en 2016 destruyendo el récord de la prueba para dejarlo en 6 horas, 52 minutos y 39 segundos. Luego, en 2017, Hernando batió el récord de la distancia Maratón y quedó segundo en el Kilómetro Vertical por detrás del noruego Stian Angermund-Vik. De esta forma, Hernando se trae otro particular reto este año para La Palma, ser el primero en ganar todas las modalidades de la Transvulcania Naviera Armas.

“Quiero volver a sentir ese ambiente de la Transvulcania, me conformo con compartirlo con toda esa afición que hay en la Isla. Me voy a quedar con las ganas de correr la ultra, mi carrera preferida, la que me ha dado tantas alegrías, pero voy a poder estar allí y participar en la prueba”, explicaba en declaraciones a Transvulcania Radio el propio Luis Alberto Hernando, que reconocía que siempre estará en deuda con la competición palmera porque “fue mi primera ultra, la carrera que me enganchó a las ultras y fue un paso importante en mi carrera. Si no hubiera sido Transvulcania no sé si hubiera seguido corriendo ultras, pero Transvulcania fue mi paso a esa distancia y estoy en deuda por todo lo que me ha aportado y todo lo que me ha hecho vivir”.

Hernando también desveló algunas de esas vivencias que ha tenido en sus participaciones en Transvulcania, entre ellas la de Balbi, la persona “que se ha portado siempre con nosotros como auténtica familia y es para nosotros la abuela de La Palma”. La conexión con Balbi fue inmediata desde el primer día. Y es que cuando los recibió en la recepción de sus apartamentos le dijo a Hernando “se me han puesto los pelos como escarpias, tú vas a ser el ganador”. Ese año Hernando tenía la competencia de Kilian Jornet, que había sido el ganador de la edición anterior, pero acabó venciendo en la ultra palmera.

Un accidente a los dos kilómetros de arrancar su primera Transvulcania clavándose el bastón en un gemelo y el descubrimiento del embarazo de su hijo Martín también tuvieron protagonismo en este anecdotario acumulado en sus estancias en La Palma que repasó Hernando en la radio oficial de la prueba de la Isla Bonita.

La presencia de Luis Alberto Hernando en esta undécima edición de Transvulcania es motivo de orgullo para toda la Isla en general y para la consejera de Deportes del Cabildo de La Palma, en particular. “Es una de esas figuras que no dejan indiferente a nadie, tanto en el aspecto deportivo como en el personal”, destacaba Ascensión Rodríguez, que reconocía que Hernando “ha contribuido muchísimo al reconocimiento y crecimiento de Transvulcania y creo que también Transvulcania ha sido parte fundamental en su historia deportiva por lo que para todos nosotros siempre es un privilegio ver que sigue consiguiendo sus metas y estando en lo más alto de su especialidad”.