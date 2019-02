Puerto de la Cruz

Nueva vida para el parque de los sueños

No necesita carta de presentación porque su nombre es parte de la historia del Puerto de la Cruz. Igual que Old Trafford, el estadio de fútbol del Manchester United, el más grande del Reino Unido y entre el undécimo más grande de Europa, busca renacer del olvido y convertirse en el ‘gran teatro de los ...read more →