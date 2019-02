Oltra: “Le podemos hacer daño al Cádiz”

José Luis Oltra compareció hace unos minutos en la conferencia de prensa previa al choque del próximo sábado, 19.30 horas, ante el Cádiz en el estadio de Carranza. El entrenador valenciano empezó hablando de las molestias físicas que viene arrastrando Alberto en los últimos días. “Probablemente me lleve 19 jugadores más por prevención que por cualquier otra cosa. Los que viajen podrán ser de la partida, pero hay alguno con molestias. Alberto tiene un golpe en el hombro y le duele, pero entrena normal”.

El técnico blanquiazul quiere pasar página cuanto antes al mal partido hecho por su equipo ante el Córdoba el pasado sábado y reconoció los méritos del rival. “Yo he dicho pública y privadamente cuándo el equipo no ha competido. Lo del otro día fue un golpe, pero no vi relajación ni falta de confianza. Fue desacierto, no generar fútbol para ganar y que el Córdoba hizo buen partido. Hay otros partidos que me han preocupado más por falta de intensidad o no competir de la manera correcta. Contra el Córdoba fue un accidente, tenemos que corregir cosas que podemos mejorar. Son más fáciles de llevar a cabo”.

El Cádiz es uno de los mejores equipos de la categoría y de los que mejor se ha reforzado en el mercado de invierno. Oltra no se corta a la hora de elogiar al conjunto de Álvaro Cervera. “Vamos a un campo dificilísimo contra un equipo bien trabajo y que sabe a lo que juega, pero vamos a tratar de competir y ganar. Es un escenario precioso y nos obligarán a hacer muchas cosas bien. El Cadiz tiene muy buenos números, es muy equilibrado, de los máximos goleadores y menos goleados. Y no necesitan tener mucho el balón para jugar a lo que quieren. Además se han reforzado con jugadores de mucho nivel. No habrá vigilancia especial a Darwin Machís, no le vamos a marcar en individual en todo el campo. Va hacia dentro, tiene desequilibrio y gol y es importante, pero el Cadiz tiene varios jugadores así”.

Oltra se refirió a las posibilidades de su equipo en la visita del próximo sábado al estadio de Carranza. “Le podemos hacer daño al Cadiz. Dependerá de lo que seamos capaces de hacer en ataque y en defensa, y también a balón parado. El equipo está mejor y ojalá lo plasmemos allí. No hay dos equipos iguales en la categoría y a Cervera lo conocemos todos. Sabemos a lo que juega, él también nos conoce, no creo que haya sorpresas. No creo que no les guste tener el balón, sino que priorizan otras cosas como ser verticales. Nos tendremos que adaptar a la situación, pero no cambiar nuestra idea y darles el balón, no sabríamos jugar a eso”.

En cuanto a su equipo, Oltra se refirió a las opciones que tiene Mauro dos Santos de debutar con la camiseta del CD Tenerife, una vez recuperado de su lesión y que ante el Córdoba ocupó plaza en el banquillo. “A dos Santos solo le falta competición. Es uno más y ya solo es elegir el momento para que participe”.

La falta de gol es una de las mayores preocupaciones que genera no solo al entrenador del CD Tenerife sino también a los aficionados. El representativo acumula tres partidos sin ver portería: Málaga, Deportivo y Córdoba. Pese a ello, el entrenador valenciano echa un capote a los delanteros con los que cuenta en la plantilla. “Tenemos futbolistas con gol, con potencial, pero nos está costando hacer goles. Puede haber muchos motivos, pero lo tenemos que compensar con otros aspectos del juego: Llegadas de otros jugadores desde atrás, el balón parado…”

El grancanario Tyronne estuvo a un paso de abandonar la disciplina del CD Tenerife en el pasado mes de enero, pero el jugador decidió quedarse y luchar por un puesto en el equipo, pese a que Oltra le advirtió que con la llegada de los nuevos, su participación sería más bien escasa. “Las cosas que dices hoy en fútbol sirven para hoy y mañana pueden no servir. Tyronne está poniendo mucho de su parte, pero nunca ha dejado de ponerlo. Está haciendo cosas para demostrarme que puede estar, es uno más para mí”.

Otro de los temas candentes del club tinerfeño es la posible renovación del entrenador. Oltra mostró empatía con el presidente del club Miguel Concepción asegurando que ambos tienen una buena relación. “Siempre he tenido buena relación con Presidente del CD Tenerife. Es muy fluida, él también ha cogido más experiencia, todos tenemos más bagaje. Tiene la misma fuerza, energía e ilusión por devolver al CD Tenerife a la máxima categoría”.