Sergio Batista: “En infraestructuras somos los colistas de la Liga Iberdrola”

Existe la lógica preocupación en el seno de la UD Granadilla Tenerife Egatesa por la mala racha que lleva el equipo en los partidos de casa, donde no logra los tres puntos desde noviembre. Pese a ello, la situación del primerdivisionario tinerfeño no es dramática, porque solo ha perdido con los tres grandes lejos de la isla. Ahora llegan tres partidos, Logroño, Espanyol y Málaga que si se ganan se lograría el objetivo de la permanencia, pero si no es así llegarían los nervios a unas jugadoras que no están acostumbradas a moverse por los bajos fondos de la clasificación. El presidente Sergio Batista repasó en DIARIO DE AVISOS la actualidad de su club en el apartado deportivo y de infraestructuras.

-¿Cómo valora los resultados de su equipo hasta el momento?

“De aprobado alto. Llevamos toda la liga entre los siete primeros y de ahí no hemos bajado. También es verdad que hemos tenido una serie de resultados adversos en casa que nos han impedido estar más arriba. De todos modos ahora afrontamos tres finales en las que intentaremos llegar a los 31 puntos que nos daría la salvación. Lo tenemos en la mano, pero hay que ganar a rivales directos como son el Logroño, Espanyol y Málaga”.

-La derrota ante el Atletico de Madrid fue mas dulce que las ultimas que se han cosechado en La Palmera. ¿Para el presidente que ve los partidos de su equipo porqué cuesta tanto ganar en casa?

“Contra el Atlético de Madrid dimos otra imagen, jugamos mejor, el público salió contento, tuvimos un poco de mala suerte y al final sumamos una nueva derrota. Todos los partidos se han perdido por la mínima, a excepción del Levante, pero así es el fútbol. Estamos preocupados, los primeros que queremos revertir la situación son las jugadoras, el cuerpo técnico y la Junta Directiva. A partir de ahora La Palmera tiene que ser un fortín y ganar los partidos.”

-¿Qué espera que aporten los dos refuerzos de invierno?

“Eran necesarios porque nos quedamos con una plantilla muy corta, tras las bajas de Liucijia, Paloma Lázaro, Ayano Dozono, Andrea y la de María Estella que es baja para el resto del curso por una lesión. En una plantilla reducida como la nuestra y con lo que se está jugando el filial era necesario acudir al mercado de invierno. Ahora mismo tenemos para cubrir la convocatoria, esperemos que las dos nuevas nos aporten. Ahora el cuerpo técnico las tiene que poner a punto para que tengan sus minutos y puedan demostrar el potencial que tienen. Son dos futbolistas internacionales, tenemos los mejores informes de ambas y ahora tienen que demostrarlo sobre el terreno de juego”.

-¿Se juega Pier Cherubino el puesto en Logroño?

“En un principio no. Ya hemos tenido tres entrenadores esta temporada y creemos que son suficientes. Pier Cherubino está trabajando con mucha ilusión, cada vez mejor, y está cumpliendo con el objetivo que le marcó el club: permanencia y moverse entre los ocho primeros. Hay que sumar en los tres próximos partidos para la tranquilidad de todo el mundo, pero su puesto, ahora mismo, no corre peligro”.

-¿Como valora el club el gesto del entrenador de llevar a toda la plantilla a la sala de prensa postpartido con el Atletico de Madrid?

“Fue una idea que se le ocurrió al entrenador y que nosotros aplaudimos. Quiso agradecer públicamente a todas sus jugadoras el desgaste y la actitud que tuvieron durante el partido. Sirvió para demostrar la unión y la fuerza del vestuario que este equipo no se cae pese a la adversidad. Ya estamos conjurados para ganar en Logroño”.

-¿Con Ayala el Egatesa hubiese estado mas arriba?

“Eso nunca se sabrá. En los años que estuvo con nosotros hizo un gran trabajo. Ha dejado el listón muy alto y tiene un gran prestigio dentro del club y a nivel nacional en toda la Liga Iberdrola”

-¿Cómo van las obras de la Hoya del Pozo?

“Sigue todo parado. Está aprobado el presupuesto, la adjudicación de las obras, pero la realidad es que no se ha puesto ni la primera piedra. Está complicado que podamos utilizar la Hoya del Pozo la próxima pretemporada, por lo que seguiremos con el mismo calvario que el año pasado con el tema de horas con el Raqui San Isidro. Las jugadoras que tocamos para que vengan me preguntan por las instalaciones que disponemos. Y es que el fútbol femenino es cada vez más competitivo, más profesional y se necesita en cualquier instalación un gimnasio, una sala de fisios, de recuperación, y de médicos en los vestuarios. En infraestructuras somos los colistas de la Liga Iberdrola. Eso es malo para la imagen del club, la imagen de la isla, y para las futbolistas que se lo piensan fichar o no con nosotros, porque el resto de clubes cuentan con las instalaciones adecuadas. Esa causa dificulta muchísimo conformar una buena plantilla, que subamos el listón y que profesionalicemos el club”.

-Hace unos dias fue anunciada la nueva junta directiva de la FTF que encabeza Juan Padron. ¿Quée espera aportar al futbol tinerfeño desde su cargo de vicepresidente?

“Llevo muchos años en la Federación Tinerfeña como vocal y como Presidente del Comité de Competición por lo que conozco muy bien todo lo que rodea al fútbol. Trataré de aportar mi experiencia, trabajo y transmitir la pasión que tengo por este deporte. La nueva Junta Directiva es un poco continuista pero también tiene muchas caras nuevas. Se han incorporado cuatro mujeres que están muy ilusionadas. Esperemos que podamos continuar con la línea y la trayectoria que ha marcado el presidente en todo este tiempo”.