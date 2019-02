Tachan de “cacicada” el retraso a hoy de la Junta General de Muvisa

Los grupos municipales Unid@s se puede y XTF-NC y los concejales no adscritos Javier Abreu y Yeray Rodríguez en el Ayuntamiento de La Laguna denunciaron ayer, en rueda de prensa, el aplazamiento a hoy de la Junta General de Muvisa, que tenía previsto celebrarse ayer, “porque el alcalde no quiere rendir cuentas sobre los 25 millones” que ha recibido el Consistorio para las obras de la urbanización de Las Chumberas, tema que se iba a abordar en la reunión de ayer, así como el cese y nombramiento de los miembros del Consejo de Administración.

“Lo que ha sucedido hoy [ayer] es la última cacicada de Coalición Canaria (CC)”, afirmó el portavoz de Unid@s, Rubens Ascanio, que criticó que “es la primera vez en la etapa democrática que un alcalde hace dejación de funciones y no acude a una sesión que estaba convocada por él mismo, sin dar ningún tipo de explicación y mandando a la secretaria del Ayuntamiento a hacer lo qué él no se atrevió”.

Según explicó el Gobierno local, el grupo de CC en el Ayuntamiento decidió ayer no comparecer a la primera convocatoria de la Junta de Muvisa ante la ausencia de los representantes de tres grupos municipales: PP, PSOE y Ciudadanos, y aplazarla a hoy “ ante la importancia de los asuntos a tratar, en previsión de que estén representados todos los miembros”.

Una explicación que Ascanio calificó de “falta de respeto” ya que ellos mismos vieron como allí estaba “el concejal Antonio Pérez Godiño ordenando el desalojo del concejal no adscrito Zebenzuí González, que parece que no fue informado de la situación”. “Lo que ha hecho el alcalde hoy [ayer] es reforzar la actitud obstruccionista que ya puso en práctica en el último Pleno para evitar a toda costa perder el control del Consejo de Administración, que debe de ser renovado para que todos los laguneros sepamos que ha pasado con los 25 millones de Las Chumberas”, añadió el portavoz de XTF-NC, Santiago Pérez.

A juicio de Ascanio, el aplazamiento a hoy es porque “creemos que CC está intentando comprar, sobornar, a otros partidos para lograr mañana [hoy] lo que no ha podido conseguir hoy [ayer]”. Por ello, pidió a Ciudadanos, PP y PSOE que “cumplan con los vecinos y no con las cuentas de CC”. “Se verá clarito que partidos están con Las Chumberas y cuales están salvándole la campaña electoral a CC”, enfatizó.

Asimismo, Santiago Pérez explicó que no habrá nuevo convenio de Las Chumberas “sin que den cuenta de lo que ha ocurrido con los 25 millones, y muy graves tienen que haber sido la ilegalidades para que estén recurriendo incluso a comportamientos delictivos para intentar seguir ocultándolo.” “En la reunión de Madrid puedo demostrar que Carlos Alonso, Pino de León y el propio José Alberto Díaz intentaron hasta el último momento no tener que dar cuenta de lo que han hecho con esos 25 millones. Legalmente es una obligación que una vez extinguidos los convenios, y estos lo están, la administración beneficiara de esas subvenciones liquide y justifique, y mientras no lo haga no habrá nuevo convenio de las Chumberas”, argumentó el portavoz de XTF-NC. En este sentido, Santiago Pérez apuntó que, “hasta la fecha, solo han presentado ante el Gobierno de Canarias certificaciones por valor de 3.800.000 euros”.

Por otra parte, el edil recordó que ha presentado una denuncia por “delito societario y prevaricación contra el alcalde, presidente de la Junta General, y la secretaria, que le sirvió de colaboradora imprescindible para lo que ocurrió” en el Pleno del pasado enero. “Lo que ha ocurrido hoy [ayer] -añadió- agrava la conducta del alcalde y será de inmediato comunicado también al Juzgado de lo Penal, porque es evidente que su conducta obstruccionista no ha sido flor de un día, la mantiene, y para ocultar lo que ha venido pasando en Muvisa”.

En esta línea, Rubens Ascanio apuntó que si el alcalde sigue sin querer “rendir cuentas sobre esos 25 millones, no va a quedar otra que meterlos en el juzgado por ello, porque CC está poniendo en peligro la reposición de Las Chumberas”.

Ciudadanos

Por su parte, el grupo Ciudadanos en el Ayuntamiento de La Laguna exigió ayer, en un comunicado, a CC que “entregue cuanto antes toda la justificación sobre los 25 millones de euros de Las Chumberas”, dando como plazo “las 09.00 horas de este viernes para que los nacionalistas faciliten estos datos”. La portavoz del grupo, Teresa Berástegui, recalcó que “si el Gobierno municipal no tiene en sus manos antes del plazo la justificación del dinero”, su grupo “se verá obligado a respaldar el cambio del Consejo de Administración de Muvisa”.

Alcalde

Mientras, el alcalde de La Laguna, José Alberto Díaz, defendió ayer, en declaraciones a EFE, su gestión en el caso de Las Chumberas y considera que la oposición ha utilizado este asunto para hacer una “campaña política” contra el grupo de Gobierno en el Ayuntamiento. Díaz incidió en que esta partida de 25 millones no es una subvención, sino un convenio entre cuatro administraciones y que por ley plantea, entre otros aspectos, la creación de una comisión de seguimiento capaz de “tomar acuerdos”. Por ello, ha negado que el Cabildo de Tenerife le pidiera durante un pleno del mes pasado enero que justificara en qué se han empleado hasta ahora los fondos de los que, ha dicho, todavía dispone.

Por su parte, el portavoz de CC en La Laguna, Juan Manuel Castañeda, acusó ayer al portavoz de Unid@ Se Puede, Rubens Ascanio, de “mentir descaradamente” al asegurar que desconoce la información sobre el convenio de Las Chumberas y las justificaciones económicas. “Tiene toda la información desde el pasado mes de mayo de 2018. Es más, existe un documento oficial firmado por el propio concejal con fecha de 10 de mayo de 2018 en el que recibe toda la documentación”, explicó.