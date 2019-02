Trucos para ahorrar en la compra con Tu Trébol

La alimentación es un gasto básico en la economía doméstica y su buena gestión repercute favorablemente en nuestro bolsillo. Es posible seguir una alimentación completa, equilibrada y saludable sin gastar mucho dinero. Los hipermercados Tu Trébol te dan algunos consejos para ello.

Planifica los menús de la semana: es la mejor forma de saber los ingredientes que vamos a necesitar y si no lo tenemos en nuestra nevera o despensa, los tendremos que comprar. Cuando no somos previsores, solemos recurrir a la improvisación y al consumo repetitivo de comidas que se convierten en monótonas. Lleva siempre tu lista de la compra con los ingredientes que necesitarás, evitando así olvidos y despistes. No vayas a la compra con hambre. Si acudes con el estómago vacío, tenderás a comprar caprichos menos sanos. Ajústate a lo que tienes en tu lista para no comprar de más, y si lo haces, que sea de la misma categoría de lo que necesitas y que esté en oferta. Por ejemplo, frutas y verduras. Comer sano no siempre está asociado a productos caros.

Comprar online te ayuda a ahorrar tiempo y dinero. Los hipermercados Tu Trébol te permiten realizar tus pedidos en sus aplicaciones para móvil o a través de su web, y pasar a recogerlos en tienda o que te los lleven a casa. Compra frutas, verduras y hortalizas de temporada, pues son las más frescas y baratas. Elige los productos de cercanía, porque se producen a pocos kilómetros, ayudan a la economía de la isla y protegen el medio ambiente, al ser más respetuosos y necesitar menos embalajes y transporte.

Debes cuestionarte si vale la pena comprar artículos de marca, apuesta por las marcas blancas. Tu bolsillo lo agradecerá con un ahorro que oscila entre el 35 y el 45% de la compra, más de 2.000 euros al año. Los hipermercados Tu Trébol disponen de las marcas Mi niño, AN, Tamarindo, MT, productos que han superando un riguroso control de calidad, donde revisan las condiciones de higiene, seguridad, trazabilidad y el cumplimiento de la normativa vigente. Merece la pena comparar el precio por kilo, litro o unidad, y no dejarse llevar por el precio final. A veces el volumen del paquete puede dar a entender que hay más producto del que realmente contiene. Si tienes una buena despensa o eres un buen organizador, puedes aprovechar las ofertas especiales del tipo 3×2, los descuentos por unidades extra o los tamaños familiares, pues son convenientes en el caso de productos no perecederos, de alto consumo en tu hogar y suponen un ahorro.

También mira tu despensa y saca el máximo rendimiento a los alimentos que tienes almacenados, revisando las fechas de consumo preferente y caducidad, evitando así tirar alimentos. Si has cocinado de más, apártalo antes de servir y guárdalo en la nevera o en el congelador en recipientes adecuados. En los días siguientes puedes dar prioridad a varias preparaciones con esos alimentos. Por ejemplo, los caldos de las verduras, pescados o carnes se pueden utilizar luego para dar sabor o complementar otras preparaciones. Si sobró carne o pescado, puedes emplearlos en otro tipo de guisos, salsas, pasteles o rellenos (croquetas, albóndigas, empanadas, canelones), o para dar sabor a ensaladas, arroces o legumbres. Las verduras pueden añadirse a otros platos o usarse en salsas, salteados, sopas, purés, cremas…

Si trabajas fuera de casa, una medida inteligente es organizar la comida con antelación. Cocina para varios días platos que permitan ser congelados o refrigerados, lo que te permitirá ahorrar tiempo al cocinarlos y dinero en las facturas de la luz y el gas, y evitarás, además, comer fuera.

GRAN VARIEDAD

Los hipermercados Tu Trébol te ofrecen una gran variedad dentro de la misma familia, que te permitirán salir de lo clásico en tus preparaciones. Un ejemplo podría ser el arroz. Puedes optar por variedades de este cereal que, por su color, aroma y textura, son adecuadas para preparar excelentes platos, tanto cocidos como en ensaladas: basmati, integral, jazmín, thai, bomba, ecológicos, etcétera. También puedes emplear la quinoa para preparar sopas, ensaladas, guisos, cuscús… El abanico de variedades de las legumbres también es amplio. En las lentejas existen la pardina, castellana, lanzarote o bio, cada una con sus características.

Dentro de la sección de productos frescos, entre las carnes blancas no solo puedes elegir el pollo o el pavo (de granja o de corral), también está el conejo. Mientras que, en el apartado de lácteos puedes variar la leche clásica por otras bebidas vegetales (leche de almendras, arroz, soja o avena…).