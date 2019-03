Aguere también carnavalea

Un pasacalle con temática de circo recorrió ayer las principales calles de la ciudad histórica de La Laguna, bajo la mirada de cientos de visitantes que aplaudieron la iniciativa denominada Bailando en la calle. Pasadas las 11.00 horas arrancó desde la plaza Doctor Olivera, encabezado por el ritmo, la música y el color de los componentes de la comparsa Los Joroperos. Junto a ellos también las murgas infantiles Los Castorcitos y Los Bambas. Completaron el desfile la rondalla Las Valkirias, la Agrupación de Mayores Hogar del Pensionista Padre Anchieta, Agrupación de Mayores Rondalla Las Nieves, la comparsa infantil Famayce y grupos del Carnaval de La Laguna.

Bailando en la calle es una iniciativa conjunta de las áreas de Comercio y Fiestas del Ayuntamiento de La Laguna con el objetivo de dinamizar la actividad comercial en el centro histórico del municipio, adonde cada día acude un gran número de visitantes y turistas. Los escenarios donde se centró esta gran fiesta estaban situados en la plaza de la Concepción y la plaza Doctor Olivera. Un grupo de baile se encargó de llevar a cabo el espectáculo I like to move it (Sígueme) en los diferentes escenarios para animar al público asistente y viandantes a bailar durante toda la fiesta, con un repertorio de música latina. El show se realizó de forma simultánea en ambas localizaciones, para lo que se contó con un speaker y un dj.

El cartel de actuaciones estuvo conformado por los solistas de ritmos electro-latino Enrique Barrios, Claudia Mena, JMaría, Cristian Deluxe, el grupo OBS y, para el cierre, la actuación de Edwin Rivera. Por su parte, se contó con la actuación de las academias de baile MM Danza, YFDS, 5DB, Studio 54, The Moon, Zumba Dance y Lenita Lindel.

Asimismo, ayer a las 17.00 horas, en la sede del Orfeón La Paz, se celebró el tradicional Encuentro de Rondallas, en homenaje póstumo a Raquel González Ramos, con la participación de todas las rondallas del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife y presentado por Joam Walo.

El de ayer fue un acto entrañable y único donde las rondallas interpretaron lo mejor de su programa en la ciudad de La Laguna. En su transcurso se nombró como Rondallero y Rondallera del Año, a Miguel Ángel Brito Hidalgo y Elisa Ángeles Miranda Guanche.

Mascostas y familias

La jornada de ayer en La Laguna también acogió la celebración de la segunda edición de Familias y Mascotas, una iniciativa del área de Bienestar Social que se celebró en el parque de San Benito y sus inmediaciones. Público de todas la edades se dio cita en el parque, en muchos casos acompañado de sus mascotas para disfrutar de las diferentes actividades lúdicas y conocer in situ propuestas e información sobre empresas del sector y sobre adopciones. Durante esta jornada también se recogieron alimentos y enseres para los animales que están en distintos albergues de la Isla.