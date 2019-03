Amenazan con expulsarla del avión por su vestimenta “inapropiada” en un vuelo a Tenerife

Las aerolíneas no suelen prohibir la entrada en un avión más allá de lo que plasme la ley. Los controles de seguridad suelen ser bastante estrictos en cuando a los líquidos permitidos en el equipaje, así como todo aquello que suponga una amenaza para el bienestar de las personas (controles aleatorios, detección de sustancias estupefacientes, bultos sospechosos…).

Sin embargo, la cuestión de la vestimenta a la hora de volar ha vuelto a desatar la polémica este martes. Una joven, que volaba desde el aeropuerto de Birmingham con destino Tenerife, ha denunciado a través de su cuenta en Twitter que fue interceptada en el propio avión por parte de la tripulación porque su ropa “causaba ofensa y era inapropiada”. “Tenía cuatro empleados a mi alrededor esperando a que me tapara o, de lo contrario, me sacarían del avión”, indica.

Según recoge el mensaje de Emily O’Connor, esta se puso en pie para preguntar al resto de pasajeros si alguien se sentía ofendido por su indumentaria. “Nadie dijo una palabra”, asegura la chica, quien solo escuchó el menosprecio de un hombre: “¡Cállate patética y ponte una chaqueta!”.

“Mi primo, que estaba sentado en la parte delantera del avión, me dio su chaqueta y el personal no se retiró hasta que, finalmente, me la puse”, continúa la pasajera afectada quien, asegura, “me quedé temblando”.

El tuit, publicado ayer por la noche, cuenta con más de 3.500 me gusta y casi 300 comentarios que, en su mayoría, apoyan a la joven.

Flying from Bham to Tenerife, Thomas Cook told me that they were going to remove me from the flight if I didn’t “cover up” as I was “causing offence” and was “inappropriate”. They had 4 flight staff around me to get my luggage to take me off the plane. pic.twitter.com/r28nvSYaoY

— Emily O’Connor (@emroseoconnor) 12 de marzo de 2019