“Conseguimos lo que queríamos: la unión en torno a la fiesta”

Con las emociones aún a flor de piel, Enrique Camacho, el director de la Gala de Elección de la Reina del Carnaval de Santa Cruz, quiere este año quedarse con el 90% de lo bueno de una gala cargada de simbolismo para los grupos de la fiesta. “Soy mucho de quedarse con ese 10% que no sale bien pero este año quiero hacerlo con el 90% que sí cumplió con las expectativas”, admite un Camacho que cargaba con el cansancio de meses de trabajo tras el escenario.

Ese positivismo se lo debe a los grupos, a su implicación. “Anoche (por el miércoles) conseguimos trasmitir lo que queríamos contar desde el principio: la unión de toda una ciudad en torno a la coronación de la fiesta. Creo, sinceramente, que lo conseguimos”. “Han sido tantos los mensajes de grupos que se han sentido representados con lo que pasó anoche en el Recinto Ferial que para mí eso justifica todo el esfuerzo. Eso es lo que estábamos buscando, hacer llegar lo que Alexis contó al principio de la Gala y que fue precioso”.

Un Alexis Hernández al que parecía costarle contener la emoción y que Camacho confirmó. “Estaba emocionado, pero no solo anoche, desde el primer momento que nos reunimos para esto, puedo decir que acabamos los dos llorando como bobos y le dije que no escribiera nada, porque eso es lo que queríamos, sentimiento. De hecho, en el ensayo dijo una cosa y en la Gala otra”.

Y es que otro de los secretos que hizo que todo saliera con la emoción que Camacho había previsto, fue ese ensayo general. “Fue muy bonito porque, como nunca la pueden ver, cogimos a todos los participantes en la Gala, y los invitamos a que vieran una obertura que hablaba de ellos y solo puedo decir que fue superbonito”, cuenta un emocionado Camacho.

El director de la Gala muestra su agradecimiento a todos los grupos porque “siempre me he sentido muy apoyado por ellos en estos cuatro años y era una manera de agradecer su implicación y trabajo”, pero también, admite, “de tratar de volver a motivar a la gente porque he notado un poco bajón de ánimo en general y eso no puede ser, si nosotros no mimamos a la gente de la fiesta, quién lo va a mimar” se pregunta.

Cambios

Aún así, es consciente de que hubo “pequeñas cuestiones de ritmo” en determinados momentos “que son muy difíciles de encauzar”, y, aunque no lo diga, debido principalmente al gran número de candidatas que este año subieron al escenario. Lo que sí apuntó es que la fórmula en la que el jurado elige a la Reina es del todo arcaica. “Se sigue haciendo como hace 20 años”. Ese es uno de los cambios que el director propondría para el próximo año y que ya propuso este año pero que no fue aceptado, un jurado que elija a las finalistas, y de entre ellas, el público a la Reina.

Cuando se le pregunta si quizá el público se está acostumbrando a Enrique Camacho y a que sus logros no parezcan tantos porque siempre se espera más, el director de las Galas del Carnaval de Santa Cruz tiene claro que “es un error pensar en que hay que superar lo que hicimos el año anterior”. Según Camacho, “de lo que se trata es de que, con la temática, con los recursos que tenemos, hacer el mejor espectáculo posible”. “Aunque suene muy tópico -continuó,- tenemos mucha suerte de tener a una gran cantidad de personas que quiere hacer cosas buenas para la gente, y eso es el principal recurso y músculo que tenemos”, añade.

Camacho cree que se pueden hacer cosas muy buenas sin necesidad de innovar o de intentar superar lo hecho en años anteriores. “Los grupos quieren colaborar, quieren hacer cosas nuevas, incluso, aunque para ellos les suponga un esfuerzo importante, están ahí”. “De lo que se trata es de hacer cosas trabajadas como, por ejemplo, el desafío murguero de este año. Lo propuse y ellos lo desarrollaron”.