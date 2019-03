El PSOE acusa al Ayuntamiento de ocultar los análisis de La Hondura

La diputada del PSOE y candidata a la Alcaldía de Santa Cruz, Patricia Hernández, preguntó ayer en el Pleno del Parlamento de Canarias por el resultado de los análisis del agua de la zona de La Hondura tras los vertidos al mar detectados en septiembre y noviembre de 2018 en Santa Cruz. La respuesta dada desde la Consejería de Medio Ambiente fue que, en la actualidad, el Gobierno canario desconoce la composición de las muestras tomadas, puesto que el Ayuntamiento capitalino no las ha remitido, aunque han sido requeridas hasta en dos ocasiones. Hernández recordó que ella ya había solicitado una relación de las actuaciones llevadas a cabo por la Consejería de Medio Ambiente una vez que se tuvo conocimiento de la existencia de estos dos vertidos ilegales, máxime teniendo en cuenta la alarma social que se creó.

“Hoy nos enteramos de que el Ayuntamiento de Santa Cruz no ha mandado los análisis a la Consejería de Medio Ambiente. Es una auténtica falta de respeto institucional, pero no me sorprende, porque es la misma administración que ya defendió que este punto de vertido era legal cuando ya todos sabíamos que no lo era”, manifestó Hernández. La diputada criticó que a Medio Ambiente no se le comuniquen los datos y, sin embargo, “miembros de la Corporación capitalina afirmaran a los medios de comunicación que los vertidos no eran dañinos”. La parlamentaria socialista también reclamó a Medio Ambiente que “actúe cuanto antes”, aunque valoró el hecho de que le confirmaran que existen dos expedientes abiertos por estos vertidos contra el Consistorio chicharrero, por ser el titular junto con Emmasa y, por lo tanto, responsable de este punto de vertido ilegal.

Acción urgente

Hernández considera que “si el Ayuntamiento se niega a aportar la información, desde Medio Ambiente se tiene que actuar cuanto antes, porque ya existe una alarma entre la población, que quiere saber en qué situación están las aguas”. La diputada del PSOE valoró que la Consejería vigile la zona, tanto a través de la Dirección General de Protección de la Naturaleza como de la Agencia Canaria de Protección del Medio Natural.

Las Moraditas

Hernández, a su labor en el Parlamento, suma las visitas que está realizando a los barrios chicharreros para conocer su realidad. La última ha sido a Las Moraditas de Taco, donde se comprometió a arreglar y abrir el aparcamiento de la zona, que, sostiene, “presenta un problema de movilidad alarmante”, proponiendo un plan de movilidad específico.