El líder de Segunda es mucho equipo para un Tenerife que va camino de encajar una nueva semana sin ganar. Tras la primera parte, el equipo blanquiazul pierde con claridad por culpa de los aciertos de Robert Ibáñez y Brandon, que marcaron en los minutos 25 y 27. Con este resultado, José Luis Oltra está más fuera que dentro del equipo tinerfeño.

José Luis Oltra proyectó un once inicial cargado de novedades, al que accedieron cuatro de los cinco refuerzos que llegaron en la ventana de fichajes de enero. Solo faltó Racic, que está convocado con la selección serbia sub 21. De resto, jugaron Mauro Dos Santos, que debutaba con la camiseta blanquiazul, Isma López, que relevó a Héctor en el lateral zurdo para dotar esta posición de mayor poder ofensivo, Borja Lasso en la mediapunta y Coniglio en la punta del ataque, ya que Malbasic no jugó de inicio al estar afectado por un proceso gripal.

A los pocos segundos de partido, Dani Hernández fue amonestado con una tarjeta amarilla tras salir de su portería para echar un balón fuera de banda. En la jugada derribó a un jugador osasunista y se ganó la primera cartulina del encuentro.

Un minuto después, en el 6, Roberto Torres sacó una falta que Rober Ibáñez tiró al lateral de la red. Fue la primera ocasión de peligro del líder de segunda. La respuesta local la ofreció Coniglio, con un disparo que se fue fuera rozando la base del palo largo tras un insuperable pase de Lasso. Montañés probó fortuna tras una buena jugada, pero atajó Sergio Herrera en dos tiempos.

No estaba afrontando mal el Tenerife el partido cuando llegaron dos mazazos consecutivos del Osasuna, que tiene el viento a favor y todo le sale. En el minuto 25 perdió un balón comprometido Alberto en el medio campo, circunstancia que aprovechó Rober García para apoderarse de un balón que ofreció de tacón a Robert Ibáñez, quien remató con la derecha desde el centro del área por bajo, junto al palo izquierdo. Dani había salido a tapar al otro osasunista implicado en la jugada y no llegó a tiempo para evitar el 0-1.

Pocos minutos después, el Osasuna montó otra contra que acabó de la misma manera que la acción anterior. Roberto Torres asistió en profundidad y Brandon bate a Dani tras un disparo esquinado. 0-2 y el líder ganaba cómodamente al Tenerife. Oltra tenía los minutos contados.

En los minutos restantes, el Osasuna controló el partido sin pasar apuros, sabiéndose superior a su rival. Mientras, el Tenerife era incapaz de tener la pelota o de crear una ocasión de gol medianamente peligrosa.

Tweets by CB1939Canarias