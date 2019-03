“Estas situaciones no me ponen nervioso”, asegura José Luis Oltra

Más que preocupado, José Luis Oltra asegura estar ocupado en preparar este viernes la visita del líder de la categoría. El entrenador valenciano fue bombardeado ayer con preguntas sobre su futuro. A nadie se le escapa que el míster está cuestionado por la directiva y que un mal resultado mañana ante el Osasuna, podría provocar su destitución. “Si algo me han aportado los años es que estas situaciones no me ponen nervioso. Estoy en un momento de tranquilidad absoluta y de convencimiento pleno en el trabajo”, afirmó el preparador, quien hizo gala de la enorme experiencia que le han concedido los muchos años que lleva en los banquillos.

“No estoy nada preocupado por mi futuro. Estoy preocupado por ganar a Osasuna. Si hay un sitio donde se me conozca y se conozca mi trabajo y mi implicación, es éste. La gente sabe que si alguien tiene ganas de que las cosas vayan bien soy yo. Estoy tranquilo y satisfecho, me siento apoyado”, destacó Oltra durante la rueda de prensa que ofreció ayer en la sala de prensa del Heliodoro.

Aseguró que por su cabeza solo pasa, al cien por cien, las preocupaciones lógicas que se le presentan a cualquier entrenador antes de un partido importante como el que jugará el Tenerife mañana contra el Osasuna. “Sólo tengo en la cabeza ganar partidos y revertir la situación, lo demás es secundario. Lo único que vale cada semana es ganar partidos”, dijo en este sentido.

Desveló que ha recibido “mucho apoyo e infinidad de mensajes” tanto de gente de la isla, como de fuera, por lo que “no puedo estar más contento y tranquilo. Depende de mí trabajar, perseverar o cambiar algo si tengo que hacerlo para ganar partidos”, sostuvo.

No le concede mayor importancia a todo lo que se dice o comenta en los medios de comunicación, pues “los rumores no los manejo y no los controlo”. Aseguró que intenta desconectar y no dejarse influenciar por las opiniones del entorno blanquiazul, no obstante afirmó que al final todo le llega: “Intento no leer nada, pero me acabo enterando de todo de una manera u otra. Me han sorprendido algunas cosas que he leído”, concedió.

Entiende el míster que las críticas que ha recibido el equipo tras empatar con el Alcorcón el pasado fin de semana han sido excesivas, pues “tuvimos fases de dominio y control ante el Alcorcón. Competimos bien pese a ir perdiendo y conseguimos un punto en uno de los campos más complicados de la categoría”, señaló. De ahí que reconociera que “hubiese entendido más las críticas tras el partido ante el Numancia, donde estuvimos por debajo de nuestro nivel en todas las facetas del juego. Yo mismo lo admití. Ante el Alcorcón, sin embargo, creo que competimos bien y supimos reponernos de estar por debajo”.

Reconoció que ha hablado esta semana de la situación del equipo tanto con el presidente del club, Miguel Concepción, como con el director deportivo, aunque por supuesto que no desveló el contenido de estas charlas. “Mi relación con el presidente es muy cercana y muy fluida. Igual que con el director deportivo. Hablamos prácticamente todos los días, pero son conversaciones privadas”, explicó.

Respecto al estado de la plantilla, señaló que la ve “bien” y centrada en el objetivo de derrotar al líder de la categoría. “Es una plantilla responsable, que entrena bien. Quizás luego nos cuesta llevar las buenas sensaciones a los partidos, pero hemos vuelto a completar una buena semana de trabajo”, indicó.

Once decidido

Tras mucho hablarse de su futuro, al entrenador por supuesto que también se le cuestionó por la parcela deportiva. No desvelará el once inicial que ya tiene formado en su cabeza, pero admitió que es una opción que entre Alberto Jiménez de mediocentro, pero “no solo para este partido, sino que es una opción que siempre manejo porque ha jugado muchos partidos en esta posición, pero no voy a confirmar nada”.

Esta posibilidad le abriría la puerta de su debut a Mauro Dos Santos, el único fichaje que llegó a la Isla en la ventana de enero y que aún no ha disputado ni un solo minuto. Aprovechó el míster cuando se le preguntaba por el central argentino para atacar a aquellos a los que les parece “un error que entre Carlos Ruiz”, dijo. “Lleva más de 200 partidos aquí y ha demostrado un gran nivel, antes que Mauro porque haya llegado en diciembre. Yo analizo mucho todo lo que hago e intento ser autocrítico. Tomo decisiones, a veces salen bien y a veces mal y eso no quiere decir que Mauro no haya sido un buen fichaje y que no sea un futbolista fantástico, que lo es”.

El contragolpe letal del Osasuna

Este viernes juega en el Heliodoro el temible Osasuna, el indiscutible de la categoría que lleva la directa puesta con destino a la Prime ra División. “Un equipo no es líder en la jornada 30 fruto de la casualidad. Es un equipo que hace muchas cosas bien, con una gran capacidad para competir y en una dinámica muy buena, que ha sumado 25 de los últimos 27 puntos posibles”, analizó el entrenador, quien además recordó que el cuadro rojillo está anotando con facilidad y apenas concede goles. “Trabajan bien las acciones a balón parado tanto a nivel ofensivo como defensivo, pero tenemos capacidad para ganarles, como a cualquier rival al que nos enfrentamos en cualquier campo”, explicó.

No obstante, donde de verdad considera que está el mayor peligro del equipo de Pamplona es en los contragolpes, que calificó como letales. “Ante el Málaga tenemos el ejemplo más cercano, pero han hecho muchos goles así. Tenemos que intentar minimizar nuestras pérdidas”, informó por último.