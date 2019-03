“Estoy seguro, será un gran combate”

Todavía quedan tres semanas por delante, pero ya se escucha el sonido de los tambores de guerra. El tinerfeño Jacob Barreto y el grancanario Jonathan Santana se medirán el próximo 31 de este mes con el Campeonato de España del peso gallo en juego. Kako contra Nano en un duelo de rivalidad regional… bien entendida.

El fajador tinerfeño, que llegará al pleito después de ocho meses sin pelear y tras haber cedido frente a Sebatián Látigo Pérez en duelo por el título de la Unión Europea y el Campeonato de España de la división afronta la recta final de su preparación y se ve en “muy buenas condiciones” para el gran día.

“Estoy muy bien, quedan ya 20 días para el combate y sólo me quedan cuatro sesiones de sparring, así que me voy encontrando en muy buenas condiciones”, señalaba el fajador de Añaza que es entrenado por su padre, el ex boxeador Antonio Barreto.

El joven púgil tinerfeño, de 22 años de edad, que debutó como profesional con apenas 19 años, atesora un récord de diez triunfos y dos derrotas, los dos principales aprendizajes de su corta trayectoria deportiva. Ahora se tendrá que ver las caras ante un rival al que conoce bien.

Y es que Barreto y Santana se vieron las caras en una final del Campeonato de Canarias cuando todavía estaban en su etapa como amateurs. Aquel día, en el mes de julio de 2014, ganó el tinerfeño por decisión de los jueces haciendo valer su boxeo en línea y su mayor envergadura ante un rival bravo, duro, que no dio ni un paso atrás.

Los estilos no han cambiado casi cinco años después. Cuando se vuelvan a ver Barreto tratará de imponer el suyo sobre “un gran rival”, tal y como definió ayer el boxeador grancanario de la escuadra de Carlos Formento. “Cuando peleamos de amateur ya hicimos un gran combate, fue una guerra, pero muy divertida”, señalaba entre risas el de Añaza que tiene claro que el guión se repetirá el día 31.

Para Barreto esta velada será “uno de los mejores eventos deportivos que se celebren en Santa Cruz” y de allí espera salir con el cinturón de campeón de España. Será la mejor forma de “agradecerle a todo mi equipo y a la organización del evento el que me hayan dado la posibilidad de tener esta oportunidad”, certificó Barreto.