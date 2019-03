La ballena que se tragó un buzo para luego expulsarlo: la nueva historia viral

Rainer Schimpf es un buzo que se ha hecho popular en las últimas horas por algo sumamente insólito: ser engullido por una ballena. Puede contarlo porque el animal lo expulsó en una playa cercana en una historia que resultaría increíble si no fuera narrada en primera persona por su protagonista.

A sus 51 años, Schimpf no sale de su asombro: “Supe al instante lo que había sucedido. Sabía que una ballena había venido y me había llevado, y yo, de manera insitntiva, contuve el aliento, asumiendo que volvería a zambullirme y me escupirían en algún lugar de las profundidades del Océano Índico (…) No tienes tiempo para tener miedo, tienes que utilizar tu instinto”.

Por suerte, su amigo, el fotógrafo Heinz Toperczer, estaba allí para captar el momento.