La jueza aplaza ‘sine die’ la declaración como imputado del presidente Clavijo

La titular del Juzgado de Instrucción Número 2 de La Laguna aplazó ayer la declaración que como imputado (ahora investigado) debía prestar el próximo viernes el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, a cuenta del caso Grúas. En una tramitación tan rápida como desconocida para el común de los usuarios de la Justicia, la jueza lagunera adoptó tal decisión tras ser informada por la propia representación de Clavijo sobre la existencia de un recurso del exalcalde de la Ciudad de los Adelantados contra la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) por la que rechazó entender del caso.

Tras una providencia dictada el pasado lunes en la que pidió aclaraciones al aludido escrito de personación presentado por el abogado defensor de Clavijo, la jueza dictó ayer otra en la que dice haber confirmado la existencia de dicho recurso y que, al tratarse de una solicitud para la casación de la citada resolución del TSJC, considera que tal recurso “tiene efectos suspensivos y devolutivos”, por lo que entiende que “la competencia de este juzgado aún está en liza, pudiendo efectivamente el Tribunal Supremo revocar el auto del Tribunal Superior de Justicia de Canarias; por lo que a fin de evitar diligencias de instrucción que pudieran en su día resultar nulas” procede a aplazar sine die la comparecencia de Clavijo prevista para este viernes.

Al conocer del aplazamiento, el presidente de Nueva Canarias (NC), Román Rodríguez, llamó “cínico político” a Clavijo por “pregonar en el Parlamento su deseo de comparecer y nuevo maniobrar para retrasralo”. Tanto la acusación popular de Unid@s se puede como la impulsada desde Por Tenerife-Nueva Canarias ya han anunciado que presentarán sendos recursos contra esta decisión de la jueza lagunera. Desde Unid@s se puede se califica como “inexplicable” y “llamativa, dado que el recurso de casación, presentado por la defensa de Clavijo ante el TSJC, no se ha admitido a trámite”. Su portavoz, Rubens Ascanio, asegura que “no se puede alegar suspensión contra el auto que desestimó el aforamiento de Clavijo”, ya que “la propia jueza reconoció en un escrito que ese recurso no se había admitido, pidiendo a la defensa del exalcalde que presentara uno”.

Por su parte, el portavoz de XTF-NC, Santiago Pérez, anunció que ayer mismo dirigieron sendos escritos al TSJC y al propio juzgado. En el primero se pide al TSJC que “se proceda de forma inmediata a resolver sobre la preparación o no del recurso de casación interpuesto contra el auto de 16 de enero (…) para evitar efectos dilatorios por la mera interposición de un recurso de casación contra un auto no recurrible”. En cuanto al del juzgado, se solicita que, “con la misma celeridad y diligencia, se confirme vía TSJC si el escrito anunciando recurso de casación (…) ha sido tenido por preparado [admitido a trámite] o no, así como si ha pasado el plazo para tenerlo por preparado”.

Un nuevo retraso que lo condena a ser un candidato imputado

El aplazamiento de la declaración como imputado del presidente de Canarias, Fernando Clavijo, prevista para el próximo viernes en el Juzgado de Instrucción Número Dos de La Laguna, prácticamente condena al político lagunero a presentarse a las elecciones del 26 de mayo bajo investigación judicial.

Así lo confirmaron ayer varios juristas consultados por DIARIO DE AVISOS, quienes coincidieron en que, tras los recursos anunciados por las acusaciones populares, seguramente este aplazamiento llegará a la Audiencia Provincial, mientras que el Tribunal Superior de Justicia también ha sido emplazado a decidir sobre un recurso de Clavijo. En lo que se resuelven, a buen seguro transcurren las 11 semanas que restan hasta el 26-M.