La Junta Electoral acordará si la Semana de la Moda puede celebrarse en abril

El Cabildo insular de La Palma, tramitará una consulta ante la Junta Electoral Central para determinar la legitimidad, previa a la campaña electoral de las elecciones generales y municipales, el próximo 28 de abril y el 26 de mayo respectivamente, de la celebración de la Semana Insular de la Moda, que por primera vez este año se celebrará a finales del mes de abril. El certamen de promoción de la industria textil de La Palma está liderado por el consejero nacionalista Jordi Pérez Camacho que, hasta este año, había señalado su celebración en los meses de julio o agosto.

Esta consulta, que realiza el Cabildo palmero a petición del portavoz del Partido Popular, Carlos Cabrera Matos, y que fue admitida en el apartado de ruegos de la última sesión plenaria de la institución, fue aceptada con un tono cordial por parte de Jordi Pérez Camacho, consejero de Promoción Económica del Cabildo de La Palma y máximo responsable e impulsor del programa Isla Bonita Moda, que inició este proyecto con la intención de que La Palma contara con un programa de especialización y desarrollo del sector de la moda, y para contribuir a la creación de nuevos puestos de trabajo así como a la proyección regional y nacional de sus firmas.

Los populares no se excedieron en su petición, y no hubo tono acusatorio aunque sí de necesidad de claridad, a la hora de pedir una aclaración sobre la conveniencia del cambio de fecha. Jordi Pérez Camacho quiso explicar, más allá de aceptar la consulta, que en su momento realizaron una consulta administrativa sobre los inconvenientes ante este cambio de fecha, en coincidencia con la celebración de las elecciones y mucho antes de que se conociera la convocatoria de elecciones generales por parte del presidente Predro Sánchez. Según explicó, las dudas quedaron solventadas atendiendo a que el evento y su celebración se circunscribe, no en acto con valor electoralista, sino a un acontecimiento económico y social de promoción cultural y económica, por lo que no se planteraron problemas de la naturaleza expuesta por los populares en el Cabildo.

Consecuencias

En caso de que la Junta Electoral dictaminara la falta de idoneidad del cambio de fecha en la celebración de este gran evento de la moda en La Palma, y solicitara su aplazamiento, las consecuencias económicas y de gestión del evento serían muy negativas. El calendario de los encuentros, presentaciones y pases de moda, así como del certamen Jóvenes Promesas de la Moda, y el calendario previsto con patrocinadores, quedaría en suspenso y constituiría además de una pérdida económica, la nueva organización de todo un programa en el que desde la empresa pública Sodepal, se lleva trabajando todo un año.