La marea violeta inunda las calles de Santa Cruz para pedir igualdad

Una jornada redonda y exitosa. Tanto en el seguimiento de la huelga general como en las diferentes concentraciones que se celebraron en la Isla durante la conmemoración del Día Internacional de la Mujer fueron coronadas en la capital tinerfeña por una gran marea violeta que congregó a unas 15.000 personas, según datos de la Subdelegación del Gobierno en la provincia, y más de 25.000 a juicio de las organizadoras, la Plataforma Feminista 8M Tenerife.

Decenas de miles de mujeres, sobre todo muchas jóvenes y adolescentes, así como varones simpatizantes, se movilizaron en pro de la igualad de derechos, contra la violencia de género y la brecha salarial, así como por la libertad de las mujeres a la hora de elegir, sin olvidar su apoyo a todos aquellos colectivos discriminados, como el LGTBI y, en especial, el transexual.

Tras una intensa jornada matinal, la comitiva comenzó su marcha a las 19.00 horas desde el parque de La Granja con una gran pancartas con el lema Si las mujeres paramos, se para el mundo. Debido al desarrollo del coso infantil del Carnaval chicharrero, la comitiva cambió su recorrido habitual (de la plaza de Weyler a la de la Candelaria), para desde la avenida de Bélgica descender por la de San Sebastián hasta la calle de Bravo Murillo, donde giró a la de José Manuel Guimerá, finalizando ante el edificio de la Presidencia del Gobierno, donde se leyó un extenso manifiesto.

Las protagonistas portaban pancartas con diferentes lemas y se pudieron escuchar cánticos como “Igualdad”; “Somos imparables”; “No es no, lo demás es violación”; “Arriba el feminismo, que va a vencer, y abajo el patriarcado que va a caer”; “No es un caso aislado, se llama patriarcado”; “Venga, venga venga, huelga de mujeres”; “El machismo, eso sí que es terrorismo”; “Me gustan las peras, me gustan las manzanas y en la cama me meto con quien me da la gana”; “Vamos a quemar la Conferencia Episcopal, por machista y patriarcal”; “Arriba, abajo, machismo pal carajo”; “Patada feminista en la boca del machista”; “No es no, lo demás es violación”; “Manolo, Manolo, la cena te la haces solo”; “Nosotras parimos, nosotras decidimos”; “Hubiera abortado a Pablo Casado”; “Que viva la lucha de las mujeres”; “Nuestros derechos no se negocian”, “Frente al fascismo, ni un paso atrás”, “Patriarcado y capital, alianza criminal” o “Si tocan a una, nos tocan a todas”.

Además, se sumaron a esta manifestación diversos colectivos, como la Asociación para la Defensa de las Pensiones Públicas, las Kellys, sindicatos como CC.OO y UGT, así como entidades favorables a la sanidad pública, o familiares y afectadas por diversas enfermedades. También marcharon representantes de partidos como Izquierda Unida o el PSOE, con pancartas, y otros políticos a título individual, como los de Podemos.

Las portavoces Begoña Barras, Carmen Pérez y Ana Hernández reafirmaron su felicidad por esta unión de “tantas mujeres diversas, de diferentes edades, orientaciones e identidades de género, migrantes, trabajadoras o en paro”. Todas lamentaron que “en los próximos meses se vaya a utilizar el feminismo partidariamente”, y reafirmaron que “el movimiento feminista es autónomo, independiente y solo se debe a las mujeres”.

La jornada de celebración del Día Internacional de la Mujer movilizó a miles de mujeres y hombres en diferentes puntos de la isla de Tenerife. La concentración más importante de la mañana congregó a más de 400 personas, la mayoría mujeres, frente al edificio del Palacio de Justicia de Santa Cruz de Tenerife para denunciar la “justicia patriarcal” y su “violencia institucional sobre las mujeres”, que se refleja en “sentencias donde se nos culpa y se nos resta credibilidad”. “Así no se sientan las bases para erradicar la violencia machista”, afirmó la portavoz de la Plataforma Feminista 8M Tenerife, Begoña Barras.

También gritaron consignas como “el machismo, eso sí que es terrorismo”, “contra el patriarcado y su violencia, ahora y siempre, autodefensa”, “basta ya de justicia patriarcal”, “arriba el feminismo, que vencerá, abajo el patriarcado, que caerá” o “ni una menos, vivas nos queremos”.

La mayoría se desplazó al parque de La Granja, donde almorzaron y se desarrollaron actuaciones lúdico-festivas previas a la gran manifestación.

La jornada arrancó a las 9.00 horas en La Laguna, donde se celebraron varios piquetes y cacharradas con pasacalles. La comitiva salió de la plaza del Cristo para recorrer las calles del casco pese a la ligera llovizna.

En la zona norte de Tenerife hubo diversos puntos de encuentro de los colectivos feministas. A las 10.00 horas arrancó un desayuno y picoteo colectivo en la plaza del Kiosco de La Orotava, continuando una hora más tarde en una concentración en la del Ayuntamiento de Icod los Vinos. A partir de las 12.30 horas, la comitiva tomó la plaza de Europa del Puerto de La Cruz y, tras la lectura del manifiesto, recorrió las principales calles de la ciudad.

UGT y CC.OO. calificaron de éxito el seguimiento de la huelga general feminista durante la jornada, que, según expusieron, alcanzó el 90% en el sector de la comunicación, el 60% en servicios y el 70% en transporte. En el caso de educación, el seguimiento fue del 80% para las universidades, el 61% en FP y Secundaria, y el 42% en Primaria; mientras que en el sector agrícola y ganadero la huelga fue secundada por el 80%.

El 85,47% de la comunidad de la Universidad de La Laguna secundó la huelga, quedando la actividad académica prácticamente paralizada. En el turno de mañana paró el 92,5% del personal de administración y servicios, y se elevó al 96,7% en el profesorado.