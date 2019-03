Las salas chicharreras albergarán 37 exposiciones durante 2019

Las salas de arte municipales acogerán, durante 2019, un total de 37 exposiciones de la más variada índole, desde la pintura en sus múltiples técnicas y manifestaciones expresivas, hasta la fotografía, la cerámica o la divulgación histórica.

El tercer teniente de alcalde y concejal de Cultura del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, José Carlos Acha, manifestó hoy miércoles que toda la programación de este año queda recogida en un folleto, recién editado, que incluye toda la relación de exposiciones que se llevarán a cabo este año en las seis salas de arte municipales: Centro de Arte La Recova (sala central, sala L ó anexa y sala de arte gráfico), Los Lavaderos, sala del Parque García Sanabria y salas temporales del Museo de Bellas Artes.

Acha manifestó que con la finalidad de facilitar el acceso de los artistas los espacios expositivos del Ayuntamiento, “desde hace varios años se realiza una convocatoria pública de propuestas expositivas que, posteriormente, son seleccionadas por una comisión técnica”.

Centro de Arte La Recova

El Centro de Arte La Recova acogerá cinco grandes eventos durante el presente año, incluyendo la próxima celebración de ‘Tecnológica’, que aunque no es una manifestación artística está convirtiendo a Santa Cruz en promotora de la innovación e impulsora de las tecnologías de la información y la comunicación.

A partir de abril y durante dos meses, la sala acogerá sucesivamente una exposición histórica sobre los primeros 25 años de Santa Cruz de Tenerife, una muestra de pintura y en octubre figura otra destacada actividad, el Salón del Cómic. Entre finales de octubre y diciembre el Centro de Arte La Recova se suma a los actos conmemorativos del V centenario de la vuelta al mundo de Fernando de Magallanes y Juan Sebastián Elcano. Desde 2013, Santa Cruz forma parte de la Red Mundial de Ciudades Magallánicas que promueve la ruta de la primera circunvalación terrestres como un valor patrimonial de carácter mundial ante la Unesco, en el que la ciudad y la isla tuvieron un destacado papel protagonista.

La sala anexa o sala L del Centro de Arte La Recova acoge siete exposiciones durante 2019. Desde el pasado mes de febrero se expone la ya tradicional muestra de pintura sobre el Carnaval chicharrero que nos recuerda que las fiestas, aparte de su sentido lúdico, tienen una destacadísima vertiente artística.

Marzo traerá una muestra fotográfica de José Francisco Barrera Artiles que lleva por título ‘La verdad desnuda’, un proyecto muy personal que al artista ha desarrollado durante 3 años y ha contado con la colaboración de más de 500 personas. Entre los meses de abril y julio se podrá disfrutar de dos exposiciones de pintura. La primera, ‘El tiempo que no está’, de Celestino Mesa Pérez, realizada en técnica mixta, que se inspira en acciones cotidianas en la infancia. La segunda, de la artista Mariola Martín Mesa, lleva por título ‘Going with the Flow’, que mostrará sus curiosas creaciones realizadas en acrílico sobre madera labrada y acrílico sobre lienzo.

En los meses de verano los alumnos del itinerario de pintura de la Facultad de Bellas Artes mostrarán los conocimientos aprendidos mostrando sus creaciones. En septiembre la sala L acogerá una instalación que incluye piezas escultóricas de frutas, como símbolo de diversidad en la naturaleza y coloridos, todo ello realizado con resina acrílica. Esta actividad, titulada ‘A la carta’ es un proyecto interactivo que también incluirá la realización de charlas, debates educativos previstos, etcétera.

La sala de arte gráfico, también situada en el Centro de Arte La Recova, acogerá una variada muestra de expresiones artísticas. Esta misma semana el doctor Francisco José Perera Molinero pone de manifiesto su faceta artística y expone una serie de dibujos realizados a plumilla de edificios emblemáticos e históricos de la isla. En mayo la junta de antiguas alumnas presentará una exposición para recordar a todas las alumnas del Colegio Asuncionistas desde 1902 hasta 1978, coincidiendo con el 40 aniversario del cierre de sus instalaciones. En julio, José Manuel Chinea recordará al artista César Manrique con su muestra ‘Polímata del arte y la naturaleza’.

La cerámica vuelve a ocupar la sala en el mes de octubre, en esta ocasión de la mano de Ricardo Bonnet y Juan José Navarro Bermejo, que presentan ‘Contornos’, con obras que conforman diferentes series, que parten de la rueda de alfarero como generadora de formas, superficies y estados. El año lo cerrarán Sergio Pita Freire y José Manuel Pérez Reyes con su exposición ‘La archihuella’

sala de arte García Sanabria

También la sala de arte García Sanabria presentará una variadas muestra de creaciones artísticas, desde el arte urbano de ‘Plátano rock’, hasta dos muestras colectivas de pintura, como la del grupo Azorín, la primera en mayo con acuarelas, acrílicos y óleos y la segunda de los alumnos de la escuela de pintura de la asociación de mayores ‘El Chapatal. En junio se inaugura ‘150 K de bronce’, exposición de grandes piezas de bronce realizada por integrantes del aula del taller de Fundición de la Facultad de Humanidades, sección BBAA, de la Universidad de La Laguna. La programación incluye una muestra del colectivo ‘Eutheromania’, la artista Sonia Santana y la ya tradicional muestra de ‘Fotonoviembre’

sala de arte Los Lavaderos

La sala de arte Los Lavaderos acoge en abril una exposición de la asociación de ceramistas, que lleva por título ‘Texturas’, a cargo de Felicidad Pérez. También estará presente, en el mes de junio, el arte de la fotografía con ‘Experimentaciones lunas y flores’, de Félix González Gómez Cornejo. Salvador José Suárez Martín expondrá en septiembre ‘Trazos humanos’, dibujos y pinturas de diferentes técnicas rápidas, con una temática común: el cuerpo humano. En noviembre Pablo Mestre Fernández presentará ‘Ficciones’, creación de un libro artístico, resultado del proceso creativo conjunto entre el artista y el público en el marco de la exposición. La serie constará de 20 obras realizadas con tinta y pigmentos sobre papel, cada obra tiene tres imágenes con una disposición y elementos para incitar a la reacción, interpretación y participación del público.

Museo de Bellas Artes

En cuanto al Museo Municipal, hasta el 15 de abril el pintor José Carlos Gracia expone una cuidada selección de obras desde 1960 a 2018 que incluye una gran variedad de temas: paisaje, costumbristas, flores, aborígenes, jardines y una nutrida colección de retratos de la Realeza Europea.

En abril, paralelamente al proyecto musical ‘Nido’ de Marta Solís que se celebrará, se expondrán diez ilustraciones de la artista plástica Elsa Estrada. A caballo entre mayo y junio, el artista Carlos Rivero, ganador de la 4ª Residencia Artística Tarquis Robayna, expone su proyecto ‘Eclipse’, que gira en torno a las propias colecciones del Museo de Bellas Artes.

Del 5 de julio al 5 de agosto se ha programado la Exposición del proyecto expositivo ‘Excusas para animar el lodo’ del artista Sergio Iván Ferrer. Se compone de obras pictóricas y dibujos de los últimos cinco años y el título hace referencia al ‘Génesis’ y a la creación del hombre a partir del lodo.

Del 20 de septiembre al 20 de octubre se podrá contemplar la exposición de las VII Jornadas de Ciudades de la Moda, del Arte y del Diseño 2019 en conmemoración del centenario de la Escuela Bauhaus (1919-1932).

Por último, del 1 de noviembre 2019 al 6 de enero de 2020, el museo será uno de los espacios expositivos de ‘Fotonoviembre’, que organiza el Centro de Fotografía Isla de Tenerife con la colaboración del área municipal de Cultura.