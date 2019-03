Los Llanos de Aridane aspira a albergar la sede insular de Justicia

Los Llanos de Aridane aspira a contar con la sede insular de Justicia, para lo que ha propuesto un solar en la céntrica calle Ramón Poll para su ubicación. Así lo dio a conocer la alcaldesa de la localidad, Noelia García Leal (PP), en el último pleno ante la propuesta planteada por el grupo de Coalición Canaria en la oposición para buscar alternativas a este emplazamiento, con el que se han mostrado críticos.

Así justificó la alcaldesa que se trasladara esta propuesta con tanta celeridad al Gobierno de Canarias, después de ser estudiada por la Oficina Técnica Municipal. Y es que, como dijo en el pleno, había conocido por la prensa que el Cabildo estaba dispuesto a comprar unos terrenos en Santa Cruz de La Palma para construir este edificio. “Quien primero ofrece los terrenos, se lleva la sede judicial”, agregó.

La alcaldesa aseguró que “vamos a poner toda la carne en el asador” para que la sede judicial se instale en Los Llanos de Aridane en lugar de Santa Cruz de La Palma y aceptó la propuesta de crear una comisión, formulada por los nacionalistas, para estudiar distintas ubicaciones que pueden dar cabida a este edificio.

Y es que la propuesta inicial fue cuestionada radicalmente por Coalición Canaria, cuyo portavoz, Pío Lorenzo, criticó no solo la naturaleza urbanística del solar, sino también las formas políticas con las que el Gobierno municipal ha gestionado este proceso. “No entendemos que una decisión tan importante se haya tomado a espaldas de la oposición y no comprendemos que se haya llevado con secretismo”. “Si no es porque necesita hacer la modificación del planeamiento municipal, no nos enteramos”, añadió.

Pío Lorenzo se preguntó si a Los Llanos de Aridane le “interesa sacrificar solares en el centro”. “Coalición Canaria quiere que la sede judicial de La Palma esté en Los Llanos”, dijo el portavoz, pero no comparten la ubicación elegida, que entre otras cuestiones, conlleva la pérdida de un buen número de aparcamientos públicos.

El portavoz de IUC, Felipe Ramos, coincidió en la necesidad de estudiar otras alternativas, dadas las dificultades que representaría construir en este solar de Ramón Poll, demandando además la participación del Colegio de Abogados en la comisión donde se estudie el emplazamiento

Mauricio Pérez, concejal del PSOE, aunque respaldó la creación de la comisión, alabó que se haya buscado con celeridad un terreno donde construir la sede judicial. Si bien advirtió que en la página web de la Consejería de Justicia no está contemplado una nueva sede para Los Llanos de Aridane, ni siquiera en la II Fase del Plan de Infraestructuras para 2032.

Mauricio Pérez defendió la necesidad de construir un nuevo edificio judicial y advirtió de que “sacarlo de la zona centro del municipio sería contraproducente”. De ahí que destacó que no se debe excluir en el debate de la comisión el terreno de Ramón Poll.

En lo que se refiere a Santa Cruz de La Palma, las fuentes consultadas por este periódico apuntan a que la nueva sede judicial estaría pensada su ubicación en los terrenos de la entrada sur de la capital palmera, en el entorno donde también está proyectada la construcción de la Estación de Guaguas de la ciudad.