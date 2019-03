Los sindicatos amenazan con una macrodenuncia al Ayuntamiento de Santa Cruz

El Ayuntamiento de Santa Cruz se enfrenta a un conflicto laboral sin precedentes en el que más de 300 trabajadores interinos están dispuestos a llevar a la institución a los tribunales para defender sus puestos de trabajo. Así lo avanzaron ayer las plataforma sindicales que intervinieron en el Pleno municipal para defender la moción presentada por los grupos de la oposición en la que se pedía paralizar los procesos selectivos que afectan a los interinos hasta encontrar la fórmula que permita a los trabajadores interinos quedarse. “Estamos dispuestos a presentar una macrodemanda contra el Ayuntamiento si fuera necesario, y solo les recuerdo que las cuantías de indemnización que podrían derivarse de este proceso dilapidaría el ahorro de los últimos años”, advirtió el representante de Comisiones Obreras, Víctor Rodríguez.

El rechazo final a la moción lo justificó el concejal de Recursos Humanos, Juan José Martínez, en que no se podía tratar de forma distinta a los trabajadores interinos del resto de aspirantes a ocupar un puesto en la administración municipal, “porque la ley es clara en esto. Los puestos de interinos se regularizan mediante concurso-oposición”. Martínez se negó a la paralización de las oposiciones ya en marcha alegando que, “en 2020 debemos tener un índice de interinidad del 8% y si no lo conseguimos seremos intervenidos por el Estado. Si paramos ahora no cumplimos los plazos”. Aún así, tendió la mano para seguir buscando “fórmulas legales” que permitan quedarse a todos los interinos. Entre las propuestas del concejal, está la de facilitar cursos de formación específicos para que se preparen mejor las oposiciones, algo que provocó la risa entre los trabajadores asistentes al Pleno, los mismos que aplaudieron las intervenciones de los portavoces de la oposición y dieron la espalda a las del equipo de gobierno.

Mientras se producía el debate en el Pleno, en el exterior del Ayuntamiento, una treintena de empleados municipales se concentraron con pitos, altavoces y banderas de todas las plataformas sindicales, al grito de “los que estamos nos que damos”.

Sí se puede, PSOE y Cs, expusieron la necesidad de buscar fórmulas para que estos trabajadores, algunos con más de 15 años de antigüedad y más de 200 de ellos con edades por encima de los 45 años, puedan sumar su experiencia a la puntuación de partida en las oposiciones. “Son víctimas de las malas prácticas de personal de este Ayuntamiento y no podemos hacer oídos sordos a sus peticiones”, dijo el portavoz socialista, José Ángel Martín. Pedro Fernández Arcila incluso lanzó una puya al actual equipo de gobierno, “no quiero verme dentro de 50 días, cuando esté al frente del equipo de gobierno, con un problema de este calibre”.

Una vez expuestos los argumentos de unos y otros, el alcalde, José Manuel Bermúdez, quiso mediar. Propuso cambiar los acuerdos de la moción por un texto en el que se exponía el compromiso de “buscar caminos que permitan quedarse a todos los interinos siempre que sean avalados los servicios jurídicos y resto de órganos fiscalizadores”. No fue suficiente. Tras consultar con las plataformas sindicales, mientras el Pleno se seguía desarrollando, finalmente se rechazó la propuesta del alcalde y se votó la moción tal y como la presentó la oposición. Fue rechazada.