Luz verde a la modificación de la ley canaria de igualdad con acusaciones de “rodillo”

El Parlamento de Canarias aprobó ayer la modificación de la ley canaria de igualdad con los votos a favor de CC-PNC, PP y ASG, y la abstención de PSOE, Podemos y NC, que denunciaron el “rodillo” de los tres grupos mayoritarios al no aceptar las propuestas sobre representación equilibrada en órganos dependientes del Parlamento. Durante el pleno de la Cámara, la diputada del grupo Podemos María del Río dijo que la modificación les parece un “paripé”, porque no avanza en términos de igualdad y, para lo que se propone, “no habría hecho falta modificarla”.

“Queríamos dar un paso más con la representación paritaria de 50-50 en los órganos de representación estatutaria y no al 60-40, excepto cuando fuese impar. Y que fuese rotativo”, explicó Del Río, que llamó a reflexionar sobre por qué el presidente del Consejo Consultivo o el diputado del Común siempre han sido hombres a causa del “techo de cristal”. A juicio de Del Río, también es “incomprensible” que no se haya aceptado la enmienda para evitar que las administraciones públicas contraten publicidad en medios que dan difusión a anuncios de prostitución. En términos similares se expresó la diputada del PSOE Nayra Alemán, quien señaló que no se puede dejar en manos de los grupos el cumplimiento de la ley de igualdad en cuanto a la representación de hombres y mujeres en órganos colegiados. Además, Alemán insistió en que la lucha contra la prostitución y la trata para acabar con su normalización pasa por que las administraciones públicas no incluyan espacios de publicidad institucional en aquellos medios que contengan anuncios de prostitución o utilicen imágenes que denigren a la mujer. El problema, recalcó Alemán, no es que hubiese muchos hombres, sino que no se nombran a las suficientes mujeres a pesar de que a nivel académico “tengan más éxito que los hombres”. La diputada de NC Esther González ha calificado de “oportunista” la ley y ha dicho que no le cabe la “menor duda” de que para “la mayoría conservadora” la voluntad política de avanzar en igualdad “no existe”, y recordó que esos grupos argumentaron en su momento que no cumplían con el 60-40 “porque la ley no lo exigía”, pero que no dijeron que “tampoco lo impedía”.

CC y el machismo

González indicó que “estaría muy bien” que en la primera legislatura con presidenta mujer y más diputadas que diputados se aprobase la representación política y espetó a Coalición Canaria su falta de mujeres en puestos de responsabilidad en la instituciones. “Ustedes presuponen que las mujeres siempre van a estar en el 40%. No se sonrojan al calificar de machistas al resto mientras en su grupo la presidencia y la portavocía la ostentan hombres, sus dos representantes en la mesa de la Cámara son hombres, el presidente del Gobierno canario es hombre, hay seis consejeros y cuatro mujeres y, de 20 viceconsejerías, 18 son hombres y solo dos mujeres”, expresó la diputada de NC. Por otro lado, la representante de la ASG Melody Mendoza calificó de “lamentable” que se tenga que modificar la ley para que los grupos respeten el equilibrio. Mendoza defendió que al introducir las palabras “representación equilibrada” solo puede ser del 60-40 porque viene ya definida en la norma estatal y que, dentro de esos números, también entra un posible 50-50%. La diputada de ASG dijo que es “triste” que diputadas de otros grupos le den “lecciones de feminismo” o que la tachen de no legislar en favor de la igualdad porque “no es cierto”. “No me siento feliz porque no entiendo que estos asuntos no se aprueben desde el consenso, esto demuestra el fracaso político y se rompe el principio de unidad que teníamos las seis fuerzas políticas”, subrayó Mendoza.

El diputado del Grupo Popular Agustín Hernández manifestó en la tribuna que está “orgulloso” de formar parte de un grupo mayoritariamente conformado por mujeres y reseñó que a su grupo le pueden dar “pocas lecciones”, aunque “quede muchísimo camino por recorrer”.