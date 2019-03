Marco Rubio asegura que Venezuela será un ‘país libre’ en las próximas fechas

El senador estadounidense por el estado de Florida, Marco Rubio, afirmó a través de su cuenta de Twitter que Venezuela “será libre” en las próximas fechas, si bien, se esperan varias jornadas “tensas” en las próximas fechas.

The next few days will be tense but very important.#Freedom is coming for #Venezuela. https://t.co/gbRdJPG1n2

— Marco Rubio (@marcorubio) 18 de marzo de 2019