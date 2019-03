Perestelo está convencido “al 100%” de que no irá en ninguna lista en mayo

A pesar de que es uno de los políticos con más capacidad de conseguir apoyos electorales en La Palma, como ha demostrado a lo largo de su dilatada carrera política, José Luis Perestelo ha decidido dar un paso a un lado y no concurrir en ninguna lista electoral para los próximos comicios del mes de mayo. “Lo tengo claro a un 99,99%, bueno creo que un 100%”, comentó el vicepresidente del Cabildo en declaraciones a DIARIO DE AVISOS.

A nadie se le esconde que Perestelo no está en sintonía con la actual dirección de Coalición Canaria, por lo que no es extraño que haya dado este paso, pese a que no parece una decisión tomada por el contexto político, sino por convicción propia. En cualquier caso, el actual vicepresidente del Cabildo tiene claro que no va a dejar las filas de Coalición Canaria para pasarse a Nueva Canarias, como han hecho otros correligionarios suyos en los últimos años y con lo que se ha especulado en alguna ocasión.

“¿Otro partido? Eso lo tengo descartado desde siempre”. Así responde sobre la posibilidad con la que se ha contemplado en diversos foros. “Yo lo que he querido siempre es la unión, no estar en un lado o en el otro”, comenta sobre la relación entre sendas formaciones políticas nacionalistas. De hecho, indicó que fue uno de los negociadores, en el año 2011, para un posible pacto del Gobierno de Gran Canaria entre PSOE, CC y NC, que “estuvimos a punto de fraguar”, pero que finalmente no terminó de lograrse.

El hecho de que no se presente en ninguna de las candidaturas de las dos próximas citas electorales, no quiere decir que José Luis Perestelo, que ha sido presidente del Cabildo de La Palma, senador y diputado, abandone la política activa.

Al contrario, el político palmero se siente con capacidad de aportar y con “ganas” de continuar en la cosa pública. “Dejar la política activa es algo que todavía no me he planteado”, reconoció. “Me siento capaz, con fuerzas de seguir trabajando y cada día intento hacer lo mejor posible”, añadió Perestelo.

El vicepresidente del Cabildo, que no le ha tocado un papel nada sencillo políticamente este mandato, al tener que sostener un pacto con el PSOE que hizo aguas muy pronto en Canarias, asegura que estará “hasta el último día y después de que se constituya la nuevo Corporación trabajando con la misma ilusión y las mismas ganas que el primer día que empecé aquí”.