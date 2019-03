Presentada una queja de oficio por el caso Iballa

La adjunta especial de Igualdad y Violencia de Género del Diputado del Común, Beatriz Barrera, ha cursado una queja de oficio con carácter general por la situación de las profesoras interinas cuando se encuentren embarazadas o de baja por maternidad.

Esta problemática ha saltado a la luz tras la publicación del caso Iballa en DIARIO DE AVISOS, una profesora interina que, tras coger una baja médica, fue despedida por un “supuesto” trastorno del sueño por tener mellizos de un año. Incluso fue acusada de “falsedad en documento público”, por no haber advertido su situación personal.

Barrera aseguró a este periódico que “la queja de oficio ya está presentada. Lo que hacemos es una serie de preguntas, una relación de las afectadas, las circunstancias para determinar, efectivamente, por qué en algunos casos no han sido renovadas y saber si alegan como causa los embarazos”.

A pesar de la histórica reivindicación de ANPE, sindicato con más representación en la educación pública en las Islas, Barrera dijo que “no me lo puedo ni imaginar que esto sea así”, ya que es un “derecho fundamental, eso no puede ocurrir en una empresa privada, pero menos en una administración pública”.

La adjunta de Igualdad del Diputado del Común recordó que “en el caso de Iballa no pueden entrar porque está judicializado”