6 cosas que tienes que hacer para que ‘Momo’ no entre en la vida de tu hijo

El reto viral ‘Momo‘ ha dado mucho que hablar en los últimos tiempos por el peligro que supone para los más pequeños de la casa, al menos en teoría. Pero no es el único. Es cierto que Internet nunca ha sido un lugar seguro para los niños, pues está plagado de contenidos nocivos que pueden alterar una infancia feliz. También es verdad que existen muchos mitos o falsas creencias en torno a los juegos en la red que supuestamente incitan a hacer daño a los padres y madres, o bien, a la autolesión. DIARIO DE AVISOS, con la ayuda del psicólogo especializado en nuevas tecnologías, Javier Elá Hernández, ha elaborado un manual que explica a los progenitores cómo deben actuar antes estas amenazas.

‘La ballena azul’, ‘Momo’, ‘El juego de la asfixia’, ‘El abecedario chino’ o ‘El reto del fuego’ son solo algunos de los retos virales difundidos a través de Internet que pueden poner en peligro la integridad física y psíquica de los jóvenes. Las amenazas son muchas, pero debemos estar tranquilos porque detrás de este tipo de juegos hay demasiados bulos. En palabras de Javier Elá, “Ningún hijo se va a suicidar por estos retos virales”.

Para empezar, lo más normal es que un niño pequeño, de entre 3 y 12 años de edad, acuda rápidamente a los padres cuando consumen este tipo de contenidos que les llegan a través de las redes sociales y plataformas de mensajería como Whatssap. Lo cierto es que detrás de ellos suelen esconderse una “serie de empresas que buscan algún tipo de información concreta, o los denominados trolls de Internet, que solo tratan de generar miedo por mero placer”, indica Elá.

No obstante, Youtube, gestionada por el gigante Google, ya ha salido al paso de la alerta generada en torno a ‘Momo’ y ha comunicado que “no hemos visto ninguna evidencia reciente de vídeos que promocionen el desafío de ‘Momo’ en YouTube“.

We want to clear something up regarding the Momo Challenge: We’ve seen no recent evidence of videos promoting the Momo Challenge on YouTube. Videos encouraging harmful and dangerous challenges are against our policies.

— YouTube (@YouTube) 27 de febrero de 2019