Atención: buscan en La Palma a las personas que dejaron 60 euros de propina

Un camarero del restaurante ‘La Placita Food and Coffee’, situado en el norte de La Palma, se encontró el pasado viernes, 19 de abril, con una gratísima sorpresa: 110 euros en una de las mesas del local para pagar una factura de 53,70 euros.

Los clientes que dejaron tan generosa propina eran turistas y solo consumieron agua con gas, refresco de cola, bacalao al horno, lasaña de carne, dos cafés y pan con alioli.

Cuando el camarero recogió el dinero, se dio cuenta de que les sobraba gran parte de la cantidad que debían pagar, más del doble, y que los amables clientes ya se habían marchado del restaurante.

El personal de ‘La Placita Food and Coffee’ no se lo podían creer, ya que nunca había ocurrido algo así. Incluso, creen que se trata de un error. Por ello, el restaurante, a través de su perfil en Facebook, ha comentado que “Estamos buscando a unos clientes que por error han dejado más dinero del importe facturado. Sabemos quiénes son, pero no disponemos sus datos para su localización y devolverles su dinero. Así que si ven este mensaje, por favor, pónganse en contacto con nosotros”.

El mensaje, publicado dos días después de los hechos, no ha obtenido respuesta. En caso de que no aparezcan los clientes para reclamar la devolución del importe que les corresponde en 20 o 30 d, el restaurante ha comentado que lo repartirán entre el personal.

De momento no han recibido respuesta de nadie que les pueda llevar hasta los turistas para saldar la ‘deuda’, ni se han acercado a preguntar por el dinero. En caso de no dar con ellos, aseguran que lo repartirán “en 20 o 30 días entre la plantilla como si fuera una propina”.