Bermúdez, sobre el caso Las Teresitas: “No he hablado con Zerolo desde hace años”

El alcalde de Santa Cruz de Tenerife, José Manuel Bermúdez, ha afirmado este lunes que lleva varios años sin hablar con el exalcalde, Miguel Zerolo, condenado a siete años de cárcel por los delitos de prevaricación y malversación por el ‘caso Las Teresitas’.

“No he hablado con Miguel Zerolo desde hace años, creo que no es necesario hablar. En lo personal no le deseo a nadie pasar por ese trago, pero hay hechos delictivos que he condenado”, ha señalado en una entrevista concedida a ‘Cope Canarias’ y recogida por Europa Press.

Ha comentado que tras la primera sentencia de la Audiencia Provincial, su partido, Coalición Canaria (CC), “ya se manifestó”, y él mismo, condenado los hechos, lamentando los “perjuicios” que se han producido y actuando para recuperar los recursos.

“Yo condené lo mismo en 2017, solo hay que ir a la hemeroteca, no he variado mi postura ni un minuto”, ha agregado.

Sobre la recuperación del dinero invertido en la compraventa del frente de playa –52,5 millones más intereses–, ha mostrado su confianza en que pueda volver a las arcas municipales, avalando la estrategia impulsada por los servicios jurídicos municipales desde la primera sentencia.

Ante las críticas de la oposición por haber solicitado la ejecución provisional de la sentencia, ha apuntado que los servicios jurídicos estimaron que “no era prudente” pedirla cuando la sentencia no era firme, y lo que se hizo fue adherirse a la solicitud de la Fiscalía sobre el aseguramiento de los bienes por parte del juzgado.

“Sería de género tonto pedir la ejecución de la sentencia y que no sea confirmada y tengamos que devolver el dinero, parte del dinero o los intereses”, ha subrayado.

El alcalde ha insistido en que el Ayuntamiento va a “poner toda la carne en el asador” para lograr la ejecución de la sentencia, por la necesidad de recuperar el dinero pero también por una “cuestión de justicia”.

Sobre la causa civil, ha comentado que es “lógico” que la jueza haya aplicado la prejudicialidad mientras no se confirmaba la vía penal, porque si los afectados finalmente no están condenados o de manera parcial, la parte civil decae.