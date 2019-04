Borja Pérez: “Nunca me he visto obligado a seguir directrices de mi partido”

El alcalde de Breña Baja no se anda por las ramas a la hora de reconocer que ha tenido diferencias con su partido, asegura que todas resueltas, y que se ha mantenido fiel a sus principios. Habla de forma directa de su ímpetu y de las fricciones que han supuesto a la hora de tomar decisiones que ha considerado urgentes para resolver problemas vecinales, y defiende su capacidad para asumir, con garantías en la gestión, un hipotético escaño en la cámara alta y en la alcaldía, objetivos condicionados al resultado de las Elecciones Generales el 28 de abril y con posterioridad en las municipales, el 26 de mayo.

– Qué asuntos diría que quedan pendientes de resolver en la gestión municipal.

“Muchísimos. Resumo estos años en dos fases; la primera legislatura se basó en, como dice mi padre, barrer la casa dentro para salir limpio y con fuerza a la calle. Esto se hizo equilibrando cosas, llegando a demandas pequeñas de vecinas/os, dando mayor visibilidad al pueblo y creando un mejor tejido tanto empresarial, festivo, deportivo, cultural y asociativo. La segunda ha sido más de mantener lo creado, de zanjar de una vez por todas las deudas creando un estado económico muy bueno, culminado algunas infraestructuras, y sobre todo, programando proyectos para poder materializarlos en una, ojalá, futura legislatura 2019-2023”.

– ¿Conserva espíritu crítico con su partido?

“Sí. Desde el principio he sido una persona critica con los aspectos que creo que no son acordes con la realidad que conozco de primera mano, como cargo municipal más cercano a las personas. Nunca me he visto obligado a seguir directrices de partido, pero sí reconozco que he sido crítico en decisiones que se han tomado a nivel nacional e insular, aunque siento que en algunas de ellas he sido escuchado. En cuanto al funcionamiento del grupo de gobierno intento siempre capitanear el debate para conseguir los objetivos por muy complicados que sean, a veces dejándome llevar por el ímpetu de lograr la mejor solución para nuestros vecinos. Reconozco que el espíritu critico, constructivo y luchador que tengo, que veo como algo positivo, no evita ver que ese ímpetu no se entienda, pero actúo siempre con el objetivo de la eficacia y el trabajo serio”.

– Qué ha fallado para que el Parque Tecnológico no se haya desarrollado.

“Es muy claro que con el Parque Tecnológico ha fallado la gestión del Cabildo, en el pasado con los acuerdos con el Gobierno de Canarias y Estado. Los primeros no cumplieron con su parte económica en aquel momento, y en la actualidad, con la contrastable mala gestión de nuevo del Cabildo de los fondos FDCAN. El ayuntamiento siempre ha realizado sus tareas y ha intentado batallar hiendo incluso más allá de sus competencias”.

– ¿No será contraproducente que lidere usted dos candidaturas, al senado en abril y luego en mayo al ayuntamiento?

"No es contraproducente, he ido de cara, con la cabeza alta y con el aval de una contrastada gestión, aún siendo un chico joven. Sigo con más ganas que nunca de trabajar por el ayuntamiento y con la ilusión de asumir un reto muy importante, porque sería un orgullo defender en el Senado a La Palma. No tengo miedo porque me presento, de cara, a dos procesos electorales diferentes, sin engañar y habiendo rechazado otras propuestas muy interesantes, pero que hacían incompatibles los dos cargos. Espero que la gente vea que he sido serio y que si me dan su confianza no defraudaré representando a La Palma, ni a mi pueblo de Breña Baja.

– ¿Tiene Breña Baja capacidad de crecimiento en términos turísticos?

“Breña Baja tiene mucho suelo disponible en la zona turística de Los Cancajos, pero no solo ahí, sino en otros espacios . Estamos a la espera de la firma de Plan de Modernización de Los Cancajos entre el ayuntamiento y el Gobierno de Canarias, una firma por la que llevamos esperando dos años y que haría viable nuevos desarrollos turísticos”.

– En sus comienzos políticos recibió ofertas de otros partidos. ¿Su elección tuvo que ver con sus principios ideológicos?

“Si es cierto, recibí otra oferta en mis inicios y no solo en mis comienzos; también durante mi andadura política y por parte de varios partidos que me han llamado. Tengo claro por qué me presenté por el Partido Popular. Mis inquietudes políticas vienen de mi etapa en el instituto, cuando viví diferentes momentos del panorama político y que me hacían pensar en el futuro que quería y mi idea de una sociedad futura. Siempre he tenido claro que sino hay políticas económicas serias, no habrán políticas sociales, porque el dar se acaba sino creas tejido económico. Como en cada casa sino traes dinero, no existirá un estado de bienestar. Esto solo me lo ofrecía en aquel momento el PP, que nos levantó de la ruina en aquel momento y que lo ha vuelto a hacer. Si ser de derechas es progreso y seriedad, si es pensar que para tener derechos hay que tener claro que también tenemos deberes, pues si soy del PP”.