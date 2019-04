CC empieza a mover sus fichas en el nuevo tablero de la política

Tras las elecciones generales celebradas el domingo, que impulsaron al PSOE, Coalición Canaria comienza a reubicarse en el nuevo tablero político. El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, ha ofrecido apoyos “puntuales” a un previsible Gobierno de Pedro Sánchez, aunque ratificó que no apoyarán uno en el que esté Podemos: “Vamos a estar siempre para Canarias, para que vengan cosas a Canarias, para que se respete el fuero canario, para que los convenios y para que los recursos vengan”.

El secretario general de Coalición Canaria, José Miguel Barragán, justificó ayer la línea roja de su formación a un eventual Ejecutivo formado por PSOE y Unidas Podemos porque no coinciden con la visión que ellos tienen ni del Estado ni de Canarias: “Hemos dicho en la campaña que nosotros no participaríamos con nuestro voto en un Gobierno donde pudiese estar en la derecha Vox y en la izquierda Podemos, porque no coincidimos con su visión de los que necesita el Estado, ni Canarias. Otra cosa es que el diálogo y el consenso tiene que existir” para trabajar, punto por punto”, tanto en los temas del Estado como de Canarias”. Barragán reconoció que no esperaban superar sus propias expectativas electorales este 28-A ni que esa mejora le fuera a reportar dos diputadas por la provincia de Santa Cruz de Tenerife: “Seguimos teniendo una voz que solo defiende a Canarias y que se se ha multiplicado por dos”. Una de ellas es Guadalupe González Taño, secretaria de Organización de CC. “Han sido unas elecciones complicadísimas”, recapitula. “El debate [global] era izquierdas o derechas y, sin embargo, los nacionalistas en Canarias hemos mejorado y prácticamente doblado los resultados, lo que para nosotros es muy importante”.