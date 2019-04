Chris Froome se lo pasa ‘pipa’ entrenando en El Teide

El ciclista británico Chris Froome está encantado con sus entrenamientos en el Teide. Así lo demuestra en cada publicación que hace en su perfil de Twitter, canal que está utilizando para compartir fotografías de los entrenamientos de su equipo, Team Sky. Su sonrisa le delata: le encanta la Isla de Tenerife.

Froome está considerado como uno de los mejores ciclistas del mundo, sobre todo, en carreras por etapas, animó a los tinerfeños a que aprovechen lugares como El Teide para entrenarse. Concretamente, en uno de sus famosos tweets preguntó: “¿Quieres venir a pasear con nosotros?”.

En esta última instantánea, el Team Sky detalla: “Los chicos tomaron un descanso de entrenar duro en Tenerife”.

The boys took a break from training hard in Tenerife so @WoutPoels could get a selfie pic.twitter.com/aX25uvELZ6

— Team Sky (@TeamSky) 12 de abril de 2019