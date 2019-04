Concepción y Moreno arropan a José Luis Oltra en una semana decisiva

La expedición del CD Tenerife regresó en la tarde de ayer a la Isla tras la dolorosa derrota encajada el pasado sábado en Almendralejo. Miguel Concepción y Víctor Moreno, presidente y director deportivo del club, respectivamente, acompañaron a los jugadores y al cuerpo técnico. Ambos aprovecharon el desplazamiento de vuelta para arropar a José Luis Oltra, a quien le transmitieron confianza en la semana previa al partido de este sábado contra la UD Las Palmas.

Al contrario de lo que sucedió tras el partido contra el Alcorcón, cuya derrota generó un monumental enfado de Concepción, ayer el máximo dirigente de la institución se mostró muy cercano al míster valenciano, quien nuevamente está cuestionado por los malos resultados deportivos que está cosechando el equipo.

En el viaje se vivió un clima de tranquilidad absoluta. Tanto Concepción como Moreno conversaron con el preparador y le mostraron el apoyo que tiene en una semana muy importante. De esta manera, en los próximos días no se producirá la destitución de José Luis Oltra. Ni parece que esta circunstancia se pueda producir, salvo descalabro mayúsculo que obligue a ello a la directiva tinerfeñista.

El consejo y la dirección deportiva son partidarios de mantener en su puesto a Oltra. Que el valenciano acabe la temporada y luego se decidirá su futuro. Que solo queden seis partidos de liga (escaso margen de tiempo para dejar a la plantilla en manos de un entrenador nuevo que no conozca al grupo) y que el equipo no haya caído en esta jornada en puestos de descenso son factores claves para que esta ruptura no se produzca. La intención de los dirigentes es la de mantener al actual preparador, ya que en Extremadura, aunque se perdió, el equipo mereció correr mejor suerte.

Curiosamente, la UD Las Palmas, próximo rival de los blanquiazules, tiene mucha culpa de que el Tenerife no esté en descenso ahora. Ayer echaron una mano a su eterno rival logrando una contundente victoria ante el Lugo (4-1). Los amarillos se distancian a nueve puntos del descenso, mientras que dejan al Lugo muy tocado y con poco margen para salir del pozo.