Cualquier vertido en La Hondura, incluida el agua de lluvia, es ilegal

En tan solo cuatro páginas, la Agencia Canaria de Protección del Medio Natural (Acpmn) dependiente de la Vicenconcejería de Medio Ambiente del Gobierno de Canarias, desmonta las alegaciones presentadas por la Empresa Mixta de Aguas de Santa Cruz (Emmasa) al expediente sancionador abierto por los vertidos acaecidos en la zona de La Hondura en septiembre y noviembre del año pasado. El informe realizado por la Acpmn, deja claro que nada de lo que se vierte en ese punto es legal, no solo por carecer de autorización de vertido, sino que tampoco lo es cuando se usa como aliavadero cuando llueve en exceso. Este último punto había sido esgrimido por la empresa para justificar el vertido del 15 de noviembre, algo que el informe deja claro que es ilegal, entre otras cosas porque la propia Emmasa reconoce que no ha instalado las rejas para el desbastado que exige la ley. “El vertido no solo es ilegal por carecer de la previa y preceptiva autorización de vertidos sino que, además, el mismo se realizaría sin ningún tipo de tratamiento, pues tal y como establece Emmasa en su escrito de fecha de entrada del 31 de octubre de 2018, aún no se ha dotado de rejas de desbaste el aliviadero de la calle Anatolio Fuentes (conocido como La Cascada)”, detalla la respuesta de la agencia.

Además, le apunta a Emmasa que la ejecución de esa obra en La Cascada, “no requiere contar con la autorización de vertidos ni concesión de ocupación de bienes de dominio público marítimo- terrestre, por tanto, su ejecución no está condicionada a la resolución del expediente administrativo en tramitación”.

El mismo documento, que fue entregado por Medio Ambiente a la diputada y candidata socialista a la alcaldía de Santa Cruz, Patricia Hernández, revela que el expediente que esgrime el área municipal de Servicios Públicos en el que ha solicitado la legalización del punto de vertido en La Hondura, “se encuentra suspendido a la espera de que se aporte por parte de Emmasa la documentación requerida”.

Alegaciones

En su defensa, la empresa señala directamente al Ayuntamiento como responsable último, ya que es titular de las instalaciones que generan el vertido. Un apunte que la Acpmn contesta que está al tanto de ese detalle y le recuerda a Emmasa que, en todo caso, “ostenta las competencias en materia de gestión del ciclo del agua y es la explotadora de las citadas instalaciones”, y que será la Acpmn “la que deberá dirimir si sanciona solo al titular, al explotador o ambos”.

Detalla Emmasa que la conducción de desagüe puede entrar en funcionamiento por tres causas: el alivio de emergencias de la red de alcantarillado de la calle Anatolio Fuentes, por vertido de producto de la depuradora cuando no hay demanda para riego agrícola o puede ser directamente vertida por Balten.

La agencia recuerda que en la solicitud de autorización pedida, solo hay dos modos, como aliviadero o por baja demanda de Balten y que ninguno de los dos vertidos investigados se ajusta a esas opciones. Concluye la Acpmn que el vertido de septiembre es ilegal por carecer de la autorización de vertido desde tierra a mar (A.V.M.), añadiendo que, de todos formas, de haber sido otorgada esa autorización, “tampoco lo sería porque supondría un incumplimiento de la misma por no haber sido tratada”. Finaliza el informe reprochando que se intente culpabilizar a Balten.

Hernández: “Es un escándalo, mienten en todo”

“No hay nada legal en La Hondura, ni agua de lluvia, ni nada”. La diputada y candidata socialista a la Alcaldía de Santa Cruz, después de acceder a esta información, aseguró a DIARIO DE AVISOS que lo más lamentable son “las mentiras constantes”. “No solo es que se hayan producido los vertidos y no cumplan nada -continúa- sino que luego los representantes públicos que deben defender el interés general y velar porque se cumplan las leyes, lo que hacen es mentir en todo”. Para la diputada del PSOE que ha dirigido varias preguntas a la viceconcejería de Medio Ambiente sobre los vertidos de septiembre y noviembre del año pasado señala que, “para nosotros es escandaloso no solo por el daño que se hace al medioambiente, sino también porque intentan, una vez y otra, negar los hechos, incluso a los técnicos de la Consejería, y lo hacen para tapar sus verguenzas, intentando confundir, engañando, mintiendo”.

Patricia Hernández destaca las incoherencias de Dámaso Arteaga y la empresa, “primero dijeron que el vertido de septiembre era una avería, del segundo que fue por el exceso de lluvia, y Medio Ambiente dice que ni una cosa ni otra. Lo que me pregunto es cuántas cosas más de estas habrán pasado y no nos hemos enterado”. La candidata del PSOE insiste en la idea de que desde el Ayuntamiento se actúa “como abogados defensores de Emmasa”.