Dos nominaciones canarias en los Premios Max de Artes Escénicas

Los Premios Max de las Artes Escénicas han dado a conocer hoy sus nominados oficiales. Entre ellos se encuentran dos nombres canarios: José Padilla y Mario Vega.

La obra Dados, escrita y dirigida por el dramaturgo tinerfeño Padilla y producida por por la compañía Ventrículo Veloz, forma parte de la terna nominada a Mejor espectáculo para público infantil, juvenil o familiar junto a las obras El viaje de Ulises, de Gorakada Teatro, y La Granja, de Teloncillo Teatro. En una entrevista reciente, cuando Dados se posicionó como finalista, José Padilla mostraba su gran alegría por esta candidatura en conversación telefónica con DIARIO DE AVISOS. “De todas las veces que he estado nominado en esta primera criba, esta es la que más me llena por el proyecto, el equipo y el mensaje que estamos contando con Dados. Es la nominación que más feliz me hace con diferencia”. El tema del que Padilla expone en esta obra es la identidad de género y la transexualidad.

Por su parte, el director canario Mario Vega (Ingenio, Gran Canaria) ha logrado su nominación a Mejor diseño de espacio escénico por la obra Ana, también a nosotros nos llevará el olvido, producida por Unahoramenos. Una obra que se sitúa en la década de los sesenta, se inspira en el personaje de la Nora de Ibsen y su Casa de muñecas y en la Tristana de Galdós, para abordar este drama de mujeres que se consumen en el espacio de su insípida y plomiza existencia.

Las tablas del Teatro Calderón de Valladolid acogerán la ceremonia de entrega de estos galardones el próximo 20 de mayo.