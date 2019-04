El Estado ‘zanja’ el problema de los fondos del agua agrícola

Para el Gobierno central, la ayuda de los 8 millones de euros destinada al agua de riego correspondientes al año pasado, ya es un problema resuelto. Lo dijo ayer el delegado del Gobierno en Canarias, Juan Salvador León, tras reunirse con el sector agrícola para informarles de que ya se ha firmado la resolución administrativa que permite la transferencia de estos fondos de forma inmediata. “La ayuda está garantizada”, dijo León, y, por tanto, el dinero llegará al Gobierno regional en pocos días, previsiblemente antes de las elecciones.

Esa ayuda corresponde a la partida consignada en los Presupuestos Generales del Estado de 2018 para pagar el sobrecoste de la desalación y la extracción de aguas de pozos y de galerías para el riego agrícola en Canarias. El dinero tenía que haber llegado al Gobierno canario en el mes de octubre, sin embargo, el Estado no ha hecho sino dar largas. Tras una amenaza de protesta con tractores y animales por las calles de las dos capitales canarias, en la antesala de las elecciones, el Gobierno firmó el decreto de estas ayudas el pasado 29 de marzo. En cambio, el dinero aún no ha llegado. Fue ayer, cuando el delegado del Gobierno anunció a los representantes de la COAG y ASAGA que en cuestión de días el dinero estará en las arcas del Gobierno regional.

Es por este motivo que el representante de la COAG, Rafael Hernández, expresó, a la salida de la reunión, el malestar de los agricultores por el retraso en el abono de las ayudas al agua de riego, ya que llevan cinco meses reclamándolo “y a día de hoy todavía no es efectivo” Hernández lamentó que se produzca un nuevo retraso, pues la tramitación de la resolución firmada exige un procedimiento administrativo que nuevamente requiere tiempo. “Si no mantenemos la presión, las cosas no caminan. Es triste pero es lo que hay”, manifestó.

Por su parte, la presidenta de Asaga, Ángela Delgado, consideró que el proceso sobre el agua de riego “ha sido un calvario desde diciembre. Nos dan una noticia y luego otra, y lo que necesitamos es el dinero”. “El día a día del riego es cada vez más asfixiante, con problemas de calidad y de cantidad en el agua”, situación que dificulta la actividad de los agricultores.

La representante de Asaga recordó que el precio del agua de riego en Canarias es el doble que en la Península, razón por la que “la agricultura no es rentable” en las Islas, lo que obliga a abaratar costes para serlo.

Asimismo, los agricultores tienen dudas de que los 8 millones de euros se consignen con cargo a fondos de 2019 en lugar de a los Presupuestos Generales del Estado de 2018, como estaba establecido. El representante de los regantes del norte de Gran Canaria Julián Melián también ha expresado su temor de que los fondos se consideren con cargo a ayudas de 2019, lo que impediría cobrar una nueva partida para el agua de riego este año.

El delegado del Gobierno indicó que el Gobierno de España “sí cumple con Canarias” y señaló que “en Canarias hay muchos a quienes no les interesa que se sepa la verdad. “Soy consciente de la importancia de esta partida, de la presión realizada por los agricultores canarios y, conozco las dificultades técnicas que se ha encontrado el gobierno en la tramitación. Pero puedo asegurar que, desde que tuvimos conocimiento del problema, nos empleamos a fondo para solucionarlo”. Por su parte, el Gobierno de Canarias felicitó a las organizaciones agrarias por haber logrado el compromiso de uno de los aspectos incluidos en el Régimen Económico y Fiscal de Canarias: las ayudas para riego agrícola, pero recordó que aún queda pendiente “cómo se va a tramitar por parte del Estado la cantidad de 2019”. Además, recuerda que el Ejecutivo regional siempre tiene que adelantar el dinero del Posei adicional.