El FBI confirma que el joven encontrado no es Timmothy Pitzen, el niño desaparecido en 2011

El FBI ha confirmado que la persona que fue hallada vagando por una zona de Kentucky (Estados Unidos) no es Timmothy Pitzen, el niño desaparecido en 2011 cuando tenía tan solo seis años, según informa la CNN.

El individuo comunicó a las autoridades que era el menor desaparecido en el estado de Illinois, describiendo incluso cómo logró huir de sus supuestos secuestradores, tal y como recoge el informe policial.

Sin embargo, los resultados del ADN han demostrado que el joven no es el pequeño perdido hace 8 años. “Los cuerpos de seguridad no han olvidado, y no olvidarán, a Timmothy, y esperamos que algún día pueda reunirse con su familia”, han explicado fuentes del FBI. “Desafortunadamente, ese día no ha podido ser hoy”.

Estremecedora desaparición

Timmothy Pitzen fue visto por última vez junto a su madre, cuando esta lo recogió en el colegio para emprender un viaje por carretera que incluía paradas en un zoológico y un parque acuático.

Tres días después, encontraron a la mujer muerta en un hotel de Illinous, junto a la siguiente nota: “Nunca lo encontrarán”.